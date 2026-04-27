Hermano de Rubby Pérez :“Sus palabras se cumplieron y no lo entendí hasta que fui a retirar su cadáver”

Santo Domingo, RD. – El proceso judicial por la tragedia ocurrida en la discoteca Jet Set sumó este lunes un nuevo testimonio, luego de que Eliezer Pérez, hermano del fallecido merenguero Rubby Pérez, expusiera ante el tribunal detalles sobre la decisión del artista de no presentarse en ese establecimiento.



Durante la audiencia, el familiar explicó que, pese a la popularidad del intérprete y a la insistencia de seguidores, este se mantenía al margen de ese escenario. Indicó que en una conversación previa le cuestionó esa postura, motivado por comentarios de allegados que deseaban verlo actuar allí.

En ese contexto, recordó la respuesta que recibió de su hermano: “No asisto a Jet Set porque Antonio no respeta a los artistas ni al público que asiste a Jet Set”.

Palabras que cobraron sentido tras la tragedia



Eliezer Pérez sostuvo que en su momento no dimensionó el significado de esas palabras, pero que tras la tragedia adquirieron un peso distinto. “Mi hermano me dijo unas palabras que todavía me retumban, son lapidarias para mí… Yo no lo entendí, hasta que no tuve que ir a retirar el cadáver de mi hermano, allí se cumplieron esas palabras”, expresó.

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El testimonio formó parte de la fase en la que el tribunal escucha a víctimas y familiares, en un caso que ha generado amplio impacto social por la cantidad de personas afectadas.

Cuestionamientos al proceso y llamado a justicia



Durante su intervención, también cuestionó el manejo del proceso y planteó que las responsabilidades deben evaluarse más allá de acciones directas. “Para aquellos que creen que matar voluntariamente es solo empuñar un arma, también existe una voluntad permisiva. Mi hermano no está vivo hoy por la voluntad de esos señores”, afirmó.