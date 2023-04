II

A mi primogénito que se prepara, al cumplir los 40, para una vida nueva.



El pasado viernes 7, además de ser Viernes Santo, se celebraba el “Día Mundial de la Salud” que en esta oportunidad no tenía un tema en particular de parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS), pues celebraban el 75 aniversario de su fundación y aprovecharon para destacar cinco prioridades, que a su parecer, existen hoy en salud del planeta: Equidad en salud, Atención Primaria en Salud, Funciones Esenciales de la Salud Pública, Enfermedades no transmisibles y Salud Mental especialmente en la Atención Primaria.

También este 7 de abril celebrábamos que Amalia, nuestra nieta, sobrepasara la etapa crítica en todo bebe que es llegar al primer mes de existencia en muy buenas condiciones y así pasar la terrible mortalidad neonatal que es cuando los bebes no logran superar el mes de nacido. ¡Enhorabuena!.

No podemos pasar por alto que fuera Viernes Santo y que inmersos, la gran mayoría de nuestro país y el mundo, en lo que se ha convertido en una fiesta al descontrol, el desenfreno, al desmadre con sus secuelas de accidentes, muertes y abandono de los principios morales y del buen vivir.

Todo lo contrario a lo que se hacía antes de los años setenta en que era tiempo de reflexión, recogimiento, de permanecer en casa compartiendo en familia revisando como marcha ésta, y nuestra propia existencia.

Nos sirve citar de nuevo a Jesús: Mateo 7 13-14: “Entrad por la puerta estrecha; porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella; porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan”.

Eso valoró, ante dos circunstancias difíciles que vivió, el que les sirve “algo más que salud”.