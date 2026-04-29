La renovación transforma la academia en la República Dominicana en un entorno más sólido, donde los prospectos viven, entrenan y crecen tanto dentro como fuera del terreno de juego.

En el béisbol moderno, ya no se mide solo en pies o millas por hora; en estos tiempos se analiza y se toma en cuenta los datos y tecnología, según experto en el área.

Bajo esta novedad, la organización de los Mets de Nueva York ha dado un paso de autoridad en la República Dominicana al inaugurar su nuevo Centro de Alto Rendimiento, un espacio deportivo con una inversión de 10 millones de dólares.

La renovación transforma la academia en la República Dominicana en un entorno más sólido, donde los prospectos viven, entrenan y crecen tanto dentro como fuera del terreno de juego.

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Visión y diseño

La visión de este espacio fue crear un área abierta que permita a los jugadores entrenar, pero también desarrollar su atletisismo general. Se concibió como un gran espacio con grama artificial y suficiente amplitud para moverse, con la intención de mejorar la calidad del movimiento, la mecánica de correr y muchos otros aspectos.

Asimismo, se incorporó equipamiento y tecnología de primer nivel con el objetivo de brindar a los atletas y a la organización una ventaja competitiva para desarrollar talento de la manera más rápida y efectiva posible.

“Nuestra visión general en el área de rendimiento es contar con equipos y tecnología estandarizados en toda la organización, de modo que, cuando un jugador avance de nivel, su rutina no cambie, sino únicamente el nivel de béisbol. Con esta nueva instalación, ahora contamos con los mismos recursos que en los niveles más altos”, dijo Juan Henderson en entrevista para este medio. Tecnología y equipamiento

La inversión se centró en equipamiento de alta gama para que el atleta reciba un entrenamiento integral, el cual pueda evolucionar a medida que avanza su desarrollo.

Se incorporaron distintos métodos de entrenamiento de resistencia, incluyendo sistemas neumáticos, motorizados y otros, para ofrecer diferentes estímulos que potencien el progreso del atleta.

De igual forma, las máquinas cuentan con capacidades de monitoreo que permiten cuantificar la fuerza, potencia, velocidad y asimetrías laterales, de modo que prácticamente cada repetición se convierte en una evaluación que guía mejor la programación y la toma de decisiones.

Lo que ofrece a los atletas

El espacio ofrece una experiencia integral diseñada para responder a las crecientes demandas neurológicas de su entrenamiento diario.

Los peloteros pueden comenzar en las piscinas de hidroterapia, luego pasar al área de tratamiento y de ahí avanzar hacia el área de césped sintético para la preparación.

Posteriormente, el espacio se distribuye hacia distintas máquinas para activación y carga antes de pasar al campo de agilidad.

“Fue diseñado para crear un flujo continuo que incrementa progresivamente la activación neuromuscular hasta el momento en que el jugador entra al terreno a rendir a un alto nivel”, aseguró Henderson.

Necesidad del espacio e impacto futuro

El director de operaciones de los Mets enfatizó que se busca construir una organización ganadora y sostenible “de arriba hacia abajo”, y que ese proceso comienza con la inversión en el desarrollo del talento internacional.

Este espacio permitirá entrenar a los atletas a un nivel mucho más alto, de la mano con una mayor inversión en personal altamente calificado en el campo.

Se espera que, en los próximos años, la organización pueda desarrollar y promover cada vez más talento hacia los niveles superiores del sistema de Grandes Ligas.