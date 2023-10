Amamantar

Un cuadro hecho en grafito en papel de 1818, titulado, Breastfeedingart de George Dance (1741), muestra a una madre amamantando un bebe, está en blanco y negro. Aparece en la búsqueda de Google que hice como: “A woman nusing a child” (Una mujer aendiendo un niño).

Estuve buscando una pintura famosa, representativa de la lactancia materna, porque viví una experiencia que me impactó y aunque no lo creas es más trascendente contársela que la muerte de Alvarito, las primarias en el PLD y el PRM, que Trump, en lugar de ir a la cárcel, lo lleven en vilo a ser jefe en la Casa Blanca y el porqué los Padres de San Diego no clasificaron la postemporada de Grandes Ligas.

Fui acompañante en una clínica por más de 10 horas de una madre, que en la sala de recuperación cuidaba a su hija de seis meses por una gripe complicada. Gracias al dengue y la misma gripe, todos los centros de salud estaban repletos y pudo aparecer una habitación 30 horas después de estar en un cubículo con una camilla en que apenas cabían ambas. No podían estar más incómodas.

Las acompañé a la habitación. No podía estar en el cubículo. La enfermera que las llevó era de espíritu amoroso y la de planta que las acomodó por igual. Acotejamos todos los paquetes. La niña estaba contenta, su madre feliz de haber dejado el incómodo y hacinado espacio.

Como a los diez minutos y ante muestras de sueño de la bebé, decidió amamantarla en el cómodo sillón de la habitación. Al minuto, como por arte de magia, dormían ambas y cuál ladrón, tomé unas fotos de las dos, que algún día pondré en un cuadro y espero poder regalárselo a la niña cuando cumpla los 15. Sólo faltan 14 años y cinco meses para que los cumpla, la nieta de quien escribe “algo más que salud”.