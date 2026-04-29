Tráfico de armas en Haití: una crisis de violencia alarmante

El tráfico de armas en Haití es, como ha expuesto el representante de la ONU en la nación, uno de los principales causantes de la ola de violencia que ha provocado el derramamiento de tanta sangre en la población.

Pese al embargo a la venta de armas dispuesto en 2022, las pandillas se las arreglan para conseguir fusiles y pistolas sofisticados a través de contrabandistas. Se ha establecido que el grueso de las armas llega a través de Florida por las facilidades del estado para la compra y venta de los artefactos.

Ante los últimos sucesos sangrientos que han sacudido a la nación, el diplomático Carlos Ruiz Massieu relacionó la criminalidad con el trasiego clandestino de armas de fuego.

Puedes leer: COE eleva alertas: 24 provincias y el Distrito Nacional bajo advertencia por lluvias

Al menos los principales líderes pandilleros han sido vistos portando fusiles automáticos e incluso uno de sus más prominentes, Jimmy Cherizier (Barbecue), ha declarado públicamente que sabe cómo adquirir las armas.

Al proceder de Estados Unidos la gran mayoría de las armas ilegales que circulan en Haití, son sus autoridades las más llamadas a intervenir para conjurar el trasiego.

Con la debilidad que lo caracteriza y la corrupción que planea sobre el ejercicio del poder las autoridades haitianas no están en capacidad de controlar el tráfico de armas en su país.