Los equipos de Los Mogotes (14-15 años) y Villa (12-13) firmaron barridas en sus dobles compromisos durante la quinta jornada del XV Torneo de Béisbol RBI, organizado por la Fundación Rica en Villa Altagracia y dedicado al exjugador de Grandes Ligas Nelson Cruz.

En la categoría intermedia (14-15), Los Mogotes venció en dos ocasiones al Barrio Puerto Rico, con marcadores de 5-4 y 15-5. Los triunfos fueron para Yúnior Arias y Eskeler Matos Cabral.

A la ofensiva, Daniel Quintana encabezó el ataque con tres dobles y dos sencillos, además de cinco carreras impulsadas. Abel José Lora aportó tres imparables, mientras que Lewis Abreu y Daniel Hernández contribuyeron con batazos claves.

En la división 12-13, Villa también completó una doble victoria al imponerse 9-6 y 7-5 sobre el Barrio Duarte. Jeremías Pérez ganó el primer partido y salvó el segundo, mientras que Ángel Lara se acreditó el otro triunfo.

Maicol Mármol fue la figura ofensiva con tres dobles, un triple y un sencillo, remolcando siete carreras. Enmanuel Solano agregó jonrón, doble y sencillo, con cinco anotadas.

En la categoría 16-18 años, Básima ganó dos de tres encuentros reprogramados. Superó 7-6 a El Puerto, con victoria para Luis Junior Fermín, y luego venció 4-2 a La Cumbre con Cristopher Lebrón como ganador. El Kilómetro 61 evitó la barrida al derrotarlos 8-5.

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Durante el torneo, que se desarrolla bajo la coordinación del Grupo Rica y la oficina de Major League Baseball (MLB) en Santo Domingo, también se registraron partidos muy disputados en otras categorías.

En 14-15 años, Guananito y Básima dividieron honores, mientras que en 12-13, Pueblo Nuevo y Barrio INVI protagonizaron un cerrado duelo que terminó 9-8 a favor de Pueblo Nuevo.

El certamen RBI continúa consolidándose como una de las principales plataformas de desarrollo del béisbol juvenil en el país, reuniendo a decenas de prospectos en un entorno competitivo y formativo.