Vergüenza

A mi “Morena” en su cumple.

El pasado sábado las torreciales lluvias que cayeron en todo el país dejaron, a pesar de que se sabía la magnitud del fenómeno atmosférico, más de 30 muertos. Es una vergüenza para cualquier gobierno que se respete, pero lo peor de todo es que en la tragedia que dejó 9 de esos muertos en el tunel de la Máximo Gómez con 27 de Febrero la máxima autoridad de la nación soltó dos excusas que aumentan la vergüenza.

Decir que “Fueron 23 años en que no se actuó y yo cargo con 3 de esos 23”. A usted no debe importarle que otros no hicieron porque el presidente ahora es usted y debe cumplir con lo que le corresponde. La otra: “No fue falta de mantenimiento, sino de diseño y construcción el colapso del tunel”.

Esta segunda expresión va de la mano de la otra, pues si otros construyeron mal, y se sabe por decenas de estudios que tenía fallas el tunel, es de mantenimiento desbaratarlo y ponerlo como debe ir.

Los que no van a entender esta falta de previsión son los 9 muertos y sus familias que no los pudieron recibir en casa por la neglicencia de este, y si cabe, de los anteriores gobiernos.

La solución es la misma de siempre: crear una comisión que, antes de empezar a trabajar, ya le esta dando la razón al presidente. Una sola luz podemos ver en esta desgracia, y es que miremos hacia nuestra peor epidemia: los accidentes de tránsito y tomemos medidas para dejar de ser el número uno de los países del mundo en accidentes y también primeros en muerte por ellos.

Se requiere un plan, lo he planteado decenas de veces aquí, una Política Pública Saludable que requiere de presuspuesto y podemos iniciar con lo que se intentaron robar en el Intrant. Eso sería “algo más que salud”.