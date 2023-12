Es simple III



Recién vi un video bien laborado en que se suceden decenas de acciones en que extraños ayudan a otros, entre ellos un profesor trabajando con un niño de 5 años con parálisis cerebral, y me autocritico por no haberlo incluido en mi trabajo de hace un mes, que es darnos a los demás: vivir para servir. Busquen el video, mientras tanto los dejo con parte de lo que escribí entonces que viene bien en Navidad.

“Ya viejo, me he vuelto más tranquilo y reflexivo. Ya no ando tratando de llevarme el mundo por delante intentando arreglarlo a mi particular manera de verlo. La vida es más simple, y se disfruta mejor.

No es saludable que consumamos nuestra existencia tras fama y fortuna, y de paso dejemos de vivir. Es de Lennon “Nos pasamos la vida tratando de ganarnos la vida y nos olvidamos de vivir”.

Otra gran verdad, también muy simple, es que no necesitamos muchas cosas y grandes propiedades para vivir bien. Es menester tener lo básico para estar cómodo y protegido, acorde a las exigencias del medio, pero no con ornamentos y lujos. José (Pepe) Mujica lo ha dicho, y practicado con su ejemplo de vida: “Hay que andar ligero de equipaje”.

Mas simple aún es que podemos planificar nuestra salud comiendo lo básico y adecuado, en las cantidades necesarias, tratando de ser alegres, pero de corazón; manteniéndonos activos, no necesariamente con ejercicios extremos, siendo buena persona dándonos a los demás, y que ello nos ayude a sentirnos bien, contento con nosotros mismos, en fin: felices.

Luis Franco escribió: “La mayor hondura y finura de su sensibilidad predispone al hombre a mucha mayor capacidad de dolor y alegría que las bestias. ¡¿Qué seria de él sin esas dos válvulas de escape: el llanto y la risa?!.

Es simple, como se escribe “algo más que salud”, ser feliz.”