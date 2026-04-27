Santo Domingo.- El maestro Amaury Sánchez vuelve a apostar al teatro musical con Broadway Broadway, una propuesta escénica que reunirá algunos de los temas más emblemáticos del repertorio internacional en una sola noche, este próximo 9 de mayo en la Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional.

La producción, a cargo de Vibra Productions junto al reconocido músico y productor dominicano, promete una experiencia donde la música en vivo, el movimiento escénico y la interpretación se integran en un montaje de alto nivel, capaz de transportar al público al universo de los grandes escenarios del mundo.

Durante una entrevista concedida a este medio, Sánchez explicó que el espectáculo incluirá alrededor de 20 temas de distintos musicales, aunque aclaró que no necesariamente serán 20 obras diferentes, ya que algunos montajes tendrán más de una canción.

Amaury Sánchez

“Tenemos musicales como Cabaret, que tendrá tres canciones; Footloose, que tendrá dos, y otros que solo tendrán una. Será una noche muy novedosa, con estilos muy variados”, expresó.

La selección musical recorrerá producciones icónicas como Cabaret, Evita, Annie, West Side Story, Cats, Grease, Jesucristo Superstar, El Fantasma de la Ópera, Anything Goes, Anastasia e In The Heights, conectando distintas épocas y estilos dentro de una misma narrativa escénica.

El público podrá disfrutar de temas memorables como Memory, Music of the Night, Don’t Rain On My Parade, así como números cargados de energía como Carnaval del barrio y Getsemaní.

“Será una noche muy novedosa, porque vamos a tener desde la elegancia de Cabaret hasta propuestas modernas y dinámicas como Footloose, además de clásicos como Grease”, señaló Amaury.

Amaury reveló que la idea surgió a raíz de una conversación con su socio Billy, quien le propuso volver a montar un espectáculo inspirado en Broadway.

“Al principio estaba un poco renuente, porque ya había hecho varias producciones similares como Broadway Solo Broadway, Vive Broadway e Imagen y Sonido de Broadway. Pero hacía mucho tiempo que no lo hacíamos y me motivé”, comentó.

Indicó que ambos están asociados en esta producción: Billy en la parte ejecutiva y él al frente de la dirección artística, musical y selección del repertorio.

Aunque ha trabajado antes conceptos similares, Sánchez aseguró que esta vez el montaje tendrá elementos renovados. Entre ellos, una gran orquesta colocada sobre el escenario y no en el tradicional foso.

“La orquesta será parte de la escenografía. Tendremos entre 15 y 17 músicos, con la misma estructura que se utiliza en Broadway”, explicó.

La coreografía estará a cargo de Natalie Borsos, mientras que el elenco principal lo integran Max Marteene, Carla Hernández, Luis Armando Rivera, Isabela Escoto y Valeria Dávila.

El maestro recordó con orgullo que ha producido alrededor de 30 musicales desde que inició este camino en el año 2000, cuando parecía imposible realizar este tipo de espectáculos en República Dominicana.

“Cuando comenzamos, era una quimera pensar que aquí se podían hacer musicales en vivo. Hoy tenemos una escuela de teatro musical y eso me llena de orgullo”, afirmó.

Al preguntarle cuál ha sido la producción más trascendental de su carrera, respondió sin titubear: La Bella y la Bestia, estrenada en 2006.

“Hicimos 21 presentaciones aquí y luego 13 funciones en Venezuela, en el Teatro Teresa Carreño, fue el musical más exitoso que hemos tenido”, recordó.

Para Amaury Sánchez, el apoyo del público ha sido fundamental en el crecimiento del género en el país.

“Ha sido un largo camino, pero el público dominicano ha aprendido a querer y apoyar el teatro musical”, expresó.

El próximo 9 de mayo a las 8:30 de la noche, la Sala Carlos Piantini se convertirá en el punto donde Broadway cobrará vida en Santo Domingo. Las boletas están disponibles en Uepa Tickets y en la boletería del Teatro Nacional.