Gobierno refuerza acciones para erradicar el trabajo infantil en RD

Santo Domingo, RD. – El ministro de Trabajo, Eddy Olivares Ortega, reafirmó este lunes la determinación del Gobierno dominicano de erradicar el trabajo infantil, mediante la implementación de medidas más eficaces y sostenidas a nivel nacional.

Fortalecimiento institucional y prevención

El funcionario informó que el Ministerio de Trabajo continuará ampliando su cuerpo especializado, integrado por psicólogos, trabajadores sociales, abogados y traductores, enfocado en la prevención, detección y erradicación del trabajo infantil. Este equipo será reforzado en el próximo semestre para aumentar su cobertura territorial.

Asimismo, destacó el trabajo preventivo encabezado por la directora de Erradicación del Trabajo Infantil, Hilaria Hilario, mediante el cual se realizaron 138 talleres DARSE, impactando a 6,396 personas, superando ampliamente la meta inicial de 2,000.

Inspecciones en sectores productivos

Las autoridades mantienen operativos constantes en todo el país, con énfasis en zonas agrícolas como caña de azúcar, arroz, banano, tomate, café y cacao, donde se concentran acciones de vigilancia y cumplimiento normativo.

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En 2025 se realizaron 5,094 inspecciones en el sector agrícola, mientras que en el primer trimestre de 2026 ya se contabilizan 1,919, lo que representa el 37.7 % del total del año anterior. De mantenerse esta tendencia, se proyecta un incremento de más del 50 % al cierre del año.

En el sector cañero, las inspecciones pasaron de 597 en 2025 a 421 en los primeros tres meses de 2026, con una proyección de crecimiento superior al 180 %.

Detección y respuesta inmediata

Aunque en 2025 no se registraron casos de trabajo infantil en las inspecciones, en el primer trimestre de 2026 se detectaron dos casos, evidenciando una mayor capacidad de identificación en terreno.

Los casos corresponden a menores trabajando en labores agrícolas en Azua y Higüey, ante lo cual el Ministerio actuó de inmediato con medidas de protección que incluyeron:

Reinserción escolar de los menores

Seguimiento a las familias

Jornadas de sensibilización

Coordinación interinstitucional para restitución de derechos

Articulación nacional

El ministro resaltó el papel del Comité Directivo Nacional de Lucha Contra el Trabajo Infantil, integrado por más de 70 instituciones, que se mantiene en sesión permanente para dar seguimiento a las políticas públicas en esta materia.

“El país avanza con pasos firmes hacia la erradicación total del trabajo infantil. No se trata solo de sancionar, sino de prevenir, educar y proteger”, afirmó Olivares.

Las autoridades reiteraron su compromiso de continuar fortaleciendo las acciones para garantizar el respeto a los derechos de la niñez en todo el territorio nacional.