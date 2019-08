Santo Domingo,- El doctor Franklin Almeyda Rancier dijo haber recibido informaciones según las cuales los partidos revolucionario Dominicano y Revolucionario Moderno están negociando un acuerdo electoral con miras a los comicios del 2020.

Almeyda quien es miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana y director electoral del proyecto presidencial que encabeza el expresidente Leonel Fernández, agregó que conforme a dichas informaciones las conversaciones entre ambos partidos están muy avanzadas.

Sostuvo que lo más conveniente es que dicho pacto se produzca, porque aquí hay que agrupar las fuerzas políticas para que se diferencien claramente.

Entrevistado por Héctor Herrera Cabral en el programa D´AGENDA que cada domingo se difunde por Telesistema Canal 11, El dirigente político explicó que de acuerdo a las informaciones que le han suministrado las conversaciones de alianza que mantienen el PRD y el PRM cuentan con el visto bueno de Luis Abinader, Hipólito Mejía y de Miguel Vargas Maldonado.

Acusó a Luis Abinader precandidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno de comportarse como “la gatita de Marías Ramos que tiran la piedra y esconden las manos“, y eso lo pusieron de manifiesto con el apoyo que le dieronal profesor Radhamés Camacho para que continúe dirigiendo la Cámara de diputados.

“Y hay un rumor que anda por ahí, que lo voy a repetir para que se sepa, un rumor que dizque hay entendimiento entre Vargas y ellos, entre PRM y PRD, ojalá se de, aquí hay que agrupar las fuerzas para que se diferencien claramente“, apostilló el exrector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo.

Dijo que la idea de las conversaciones de alianzas entre los Partidos Revolucionario Dominicano y Revolucionario Moderno tiene la finalidad de apoyar al candidato que resulte electo entre Hipólito Mejía y Luis Abinader en las primarias del seis de octubre.

“Luis es un buen muchacho, ahora definitivamente yo estoy viendo como que, no se, como que se está dejando envolver en cosas, tira la piedra y esconde las manos, como la gatita de María Ramos“, insistió Almeyda Rancier.

Calificó como una torpeza la estrategia del PRM que cifran su posibilidad de triunfo en los venideros comicios a que el Partido de la Liberación se divida, y advirtió que nadie puede supeditar sus éxitos o fracasos a lo que pase con su adversario.

“Que tontos, que brutos, que estúpidos son, cómo se le suman al oficialismo, ah dique para dividir al PLD, no se, otros dicen es porque ya sus legisladores estaban comprometidos“, aseveró el dirigente del partido morado.

Acotó que una cosa u otra lo cierto es que el Partido Revolucionario Moderno se dejó arrastrar dejando libre a sus legisladores en un compromiso que, de acuerdo a Ramón Alburquerque, se reunieron el miércoles 14 de agosto y decidieron apoyar a Radhamés Camacho para dividir al partido morado.

Aclaró que si el PRM hubiesen ido con plancha propia para dirigir la Cámara de Diputados se había visto su perfil de opositor, mientras ahora terminan por ser mezclado con “un perfil gobiernista“.

Asegura encuestas establecen 77% de la población rechaza no se respetara acuerdo Cámara

El miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Franklin Almeyda Rancier aseguró que las encuestas que se han realizado sobre el tema de la Cámara de Diputados establecen que el 77 por ciento de los dominicanos rechaza que no se haya respetado el acuerdo del Comité Político que consignada la presidencia de dicho organismo para Demóstenes Martínez.

“Qué porcentaje miró mal que se quisiera reformar la Constitución, casi un 80%, qué porcentaje ha mirado mal que no se haya respetado el acuerdo y se ha reelecto a Radhamés Camacho, casi un porcentaje igual, si está medido, un 77 por ciento“, reveló el exministro de Interior y Policía.

Aseguró que eso significa que la población entiende que se ha irrespetado las reglas de juego en el sistema democrático y eso no puede ser.

“A mi me decían, y por qué ustedes sostenían la candidatura de Demóstenes sabiendo que va a perder, porque sabíamos que iba a perder, pero nosotros respetamos los acuerdos, mañana nosotros queremos que confíen en nosotros, hasta ahora hemos respetado los acuerdos, quien no respeta acuerdo no se le puede tener confianza“, puntualizó el dirigente peledeista

Advirtió que el debate político en este país se está situando en confiar o no confiar, y en tal sentido el doctor Leonel Fernández es una figura política que hasta ahora no ha cometido errores para sembrar ningún tipo de desconfianza.

Almeyda aseguró que esa es la razón por la que Fernández Reyna está encabezando todas las encuestas creíbles que se han publicado, las cuales establecen que no solamente ganará ampliamente las primarias del seis de octubre, sino que también ganará los comicios de mayo del año que viene.