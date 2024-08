Amparo Custodio dice no se arrepiente de renunciar a vicealcaldía La Vega

Santo Domingo.- Amparo Custodio, ex vice alcaldesa de La Vega, aseguró este martes que se siente en paz tras haber renunciado a su cargo y rechazar sustituir a Kelvin Cruz como alcalde, decisión de la que no se arrepiente.

“No me arrepiento de renunciar porque me siento en paz. Seguiré aquí en La Vega pendiente de lo que pase, al lado del pueblo, acompañándolo en sus luchas y problemas”, manifestó.

La situación generada en la gobernabilidad de la demarcación surge luego del nombramiento de Cruz como ministro de Deportes y Recreaciones.

Durante una entrevista concedida al programa matutino de TV, El Día, manifestó que, “en la parte legal a mí me correspondería sustituirlo, eso es según la ley pero no solamente por la ley podemos llevarnos, también tenemos que ver la parte ética, la parte de que a ese partido le corresponde sustituir a su alcalde, el cual fue elegido para ser alcalde, yo fui elegida para ser vice alcaldesa, no otro puesto”.

Custodio, quien posee una larga trayectoria como educadora y política en su provincia, entiende que, en este caso se deberían realizar nuevas elecciones donde el Partido Revolucionario Moderno (PRM) presente un nuevo candidato y el pueblo vegano escoja a un nuevo alcalde y vice alcalde.

La militante del partido Frente Amplio aseguró haber notificado su decisión a dicha organización política, quien ha respaldado su postura y comparte su pensamiento.

“Lo correcto sería que se sometiera este pueblo a una nueva elección para elegir el alcalde o la vice alcaldesa de nuevo, porque en esas condiciones nosotros, tanto personal como la organización, a quien consulté y me ha dado el apoyo, tampoco estaría de acuerdo en que esa parte sea legal pero no legítima, entiendo yo que no es legítima esa parte, los perremeístas tienen que elegir su alcalde”, reiteró.

También destacó que, aunque está en desacuerdo con la decisión del presidente Luis Abinader de nombrar a Kelvin Cruz como ministro de Deportes y con que él aceptara el cargo, respeta la decisión.

Al ser cuestionada sobre si tiene algún temor que la llevó a declinar el nuevo cargo, Custodio dijo que “no es posible que un alcalde gobierne un municipio donde la mayoría absoluta es del partido de Gobierno y puede generarse una ingobernabilidad en ese sentido”.