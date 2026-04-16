Mike Trout de los Angelinos de Los Ángeles batea un jonrón en la séptima entrada ante los Yankees de Nueva York el jueves 16 de abril del 2026. (AP Foto/Yuki Iwamura)

Nueva York.- Los Angelinos de Los Ángeles se impusieron 11-4 a los Yankees de Nueva York el jueves para dividir la serie, en un juego marcado por el dominio ofensivo y el quinto jonrón de Mike Trout en el enfrentamiento.

Trout, quien recientemente hizo un ajuste mecánico, bateó de 16-6 con cinco jonrones y nueve carreras impulsadas en la serie. Conectó su jonrón más reciente con un out en la séptima entrada, cuando envió una slider 2-2 del relevista dominicano Ángel Chivilli aproximadamente hasta la mitad de las gradas del jardín izquierdo para poner el marcador 7-4.

Trout jonroneó por quinto juego consecutivo en el Estadio de los Yankees y se convirtió en el cuarto en conectar cinco jonrones en una serie contra los Yankees. Los otros fueron Jimmie Foxx (1933), Darrell Evans (1985) y George Bell (1990), según la investigadora de MLB Sarah Langs.

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El jonrón más reciente de Trout contribuyó a una derrota poco común para los Yankees cuando Judge y Giancarlo Stanton conectan jonrón en el mismo juego. Incluida la postemporada, Nueva York tiene marca de 53-8 cuando ambos firman vuelacercas.

Jo Adell añadió un grand slam en la octava por los Angelinos, que lideran la Liga Americana con 32 jonrones.