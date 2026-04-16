Deportes Béisbol Grandes Ligas

Duelo de jonrones: Mike Trout lidera a Angelinos ante Yankees de Aaron Judge

Por
Duelo de jonrones: Mike Trout lidera a Angelinos ante Yankees de Aaron Judge

Mike Trout de los Angelinos de Los Ángeles batea un jonrón en la séptima entrada ante los Yankees de Nueva York el jueves 16 de abril del 2026. (AP Foto/Yuki Iwamura)

Nueva York.- Los Angelinos de Los Ángeles se impusieron 11-4 a los Yankees de Nueva York el jueves para dividir la serie, en un juego marcado por el dominio ofensivo y el quinto jonrón de Mike Trout en el enfrentamiento.

Trout, quien recientemente hizo un ajuste mecánico, bateó de 16-6 con cinco jonrones y nueve carreras impulsadas en la serie. Conectó su jonrón más reciente con un out en la séptima entrada, cuando envió una slider 2-2 del relevista dominicano Ángel Chivilli aproximadamente hasta la mitad de las gradas del jardín izquierdo para poner el marcador 7-4.

Trout jonroneó por quinto juego consecutivo en el Estadio de los Yankees y se convirtió en el cuarto en conectar cinco jonrones en una serie contra los Yankees. Los otros fueron Jimmie Foxx (1933), Darrell Evans (1985) y George Bell (1990), según la investigadora de MLB Sarah Langs.

También te puede interesar:

Nacionales vencen 8-7 a Piratas gracias a sencillo remolcador de Wood en la décima

El jonrón más reciente de Trout contribuyó a una derrota poco común para los Yankees cuando Judge y Giancarlo Stanton conectan jonrón en el mismo juego. Incluida la postemporada, Nueva York tiene marca de 53-8 cuando ambos firman vuelacercas.

Jo Adell añadió un grand slam en la octava por los Angelinos, que lideran la Liga Americana con 32 jonrones.

TEMAS: #Aaron Judge#Angelinos de Los Ángeles#jonrón#MLB#Yankees de Nueva York
Agencia AP

Agencia AP

La Associated Press (AP) es una de las agencias de noticias más grandes y antiguas del mundo, fundada en 1846 como una cooperativa sin fines de lucro propiedad de los medios de comunicación estadounidenses que la utilizan. Reconocida globalmente por su cobertura independiente, imparcial y precisa, la AP opera con oficinas y corresponsales en más de 100 países, suministrando noticias, fotografías y videos en diversos formatos y en varios idiomas a miles de periódicos, emisoras de radio y televisión a nivel mundial.