CLEVELAND.- Ángel Martínez conectó un jonrón y los lanzadores de Cleveland poncharon a 13, mientras que los Guardianes mantuvieron su dominio en casa sobre los Angelinos de Los Ángeles con una victoria de 3-2 el martes por la noche.

Martínez, Patrick Bailey y Bryan Rocchio impulsaron carreras para Cleveland, que mejoró su récord a 29-4 contra los Angels en el Progressive Field desde 2015. Los Guardians han ganado los dos primeros partidos de la serie a pesar de haber sido superados en hits en ambas ocasiones.

Vaughn Grissom conectó un jonrón para los Angels, que cayeron a 8-17 como visitantes.

El abridor de Cleveland, Slade Cecconi, mantuvo a Los Ángeles sin anotar durante cuatro entradas, ponchando a siete bateadores, su mejor marca de la temporada. Hunter Gaddis (1-1) lanzó 1 1/3 entradas y Cade Smith consiguió su segundo salvamento de cuatro outs de la temporada y el duodécimo en 14 oportunidades en total.

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Martínez puso a los Guardianes arriba en la tercera entrada contra Walbert Ureña (1-4) con su sexto jonrón, un batazo a las gradas del jardín derecho.

Estuvo a punto de conectar otro jonrón en la quinta entrada, pero el jardinero derecho Jo Adell lo robó con una espectacular atrapada saltando junto a la pared.

Sin embargo, el batazo permitió que Daniel Schneeman avanzara a tercera y anotara con un rodado de Bailey.

Los Angels se pusieron 2-1 en la sexta entrada con un triple del bateador emergente Oswald Peraza y un elevado de sacrificio de Adell.

Los Ángeles amenazó en la séptima entrada contra Eric Sabrowski, quien concedió dos bases por bolas pero ponchó a los tres bateadores.

El elevado de sacrificio de Rocchio en la séptima entrada puso el marcador 3-1 antes de que el segundo jonrón de Grissom acercara a los Angels a una carrera en la octava entrada.

El entrenador de los Guardians, Stephen Vogt, regresó al banquillo tras perderse dos partidos por un problema respiratorio.

Los Guardians anunciaron el fallecimiento de Bob Tayek, quien fuera durante mucho tiempo el locutor del estadio. Había sido la voz de los partidos en el Progressive Field desde 1999, antes de retirarse esta temporada por motivos de salud.

El lanzador zurdo de los Angels, Reid Detmers (1-3, 4.33 ERA), abrirá el último partido de la serie contra el lanzador zurdo Parker Messick (4-1, 2.30), quien se enfrenta a Los Ángeles por primera vez.

Por. Tom Withers