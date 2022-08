Anuncian talleres de danza

Santo Domingo.- El maestro, coreógrafo y bailarín dominicano Junior Chávez regresa al país con la intención de compartir los conocimientos adquiridos en su especialización en la Universidad Juan Carlos y otras entidades de la danza en Europa, con los estudiantes dominicanos, como agradecimiento a la oportunidad recibida.

Con este fin, Ramón Junior Chávez León, realizará diversos talleres en varias escuelas teniendo hasta el momento confirmados hoy a las 7:00 p.m. en Royalty Dance Place un taller de urbano y el martes 23 de agosto, de 3:00 p.m. a 6:00 p.m. en el Instituto Técnico Superior Comunitario (ITSC) uno de danza contemporánea.

“Venimos a RD de vacaciones, pero no podía dejar de compartir algunas experiencias de lo que he aprendido en otros países, con mis colegas bailarines y con quienes di mis primeros pasos en la danza, además con profesores que me enseñaron y me abrieron el camino por el cual crecí”, dijo