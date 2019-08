La Procuraduría General de la República (PGR) y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) apresaron en Santiago a un hombre vinculado al decomiso de 393 kilogramos de cocaína y más de dos millones de dólares.

La institución identificó al detenido como Fernando Esteffani Fermín, quien es identificado por las autoridades como el cabecilla de una red de narcotráfico,

Fermín fue arrestado el viernes en el sector de Gurabo en la ciudad de Santiago, mientras se practicaba un allanamiento mediante la orden judicial No. 5799.2019, emitida ese mismo día por la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de Santiago.

Informó que Fermín era buscado activamente desde hace más de un año por ser parte de una estructura criminal de narcotráfico y lavado de activos a la que se le atribuye haber entrado en el mes de abril del año 2018 por el Puerto de Haina Oriental, municipio de Santo Domingo Oeste, la cantidad de 2 millones 204 mil 350 dólares ocultos en piezas de vehículos.

Explicó que por este caso también guardan prisión preventiva los imputados Josuan Enmanuel Fernández Fernández, Marcos Freikis Peña Familia (Freikis y/o El Rubio), Hamlet Francisco Vargas Ceballos (El Compadre), Luisa Amelia Rita Fermín Hernández, Miguelina Verónica Franco Bautista y Ana Nelly Fernández.

Informó que este domingo solicitará por ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de Santiago medida de coerción contra el imputado.

Durante el allanamiento, fue confiscado dinero en efectivo, 4,600 dólares y 70 mil pesos dominicanos, cinco celulares de los cuales el imputado había destruido tres para evidentemente ocultar evidencias, así como un vehículo marca Kia modelo K-7 color gris placa No.667335, chasis No. KNALN418BDA110790.

Al imputado Esteffani Fermín junto a los demás encartados que guardan prisión por este caso, la institución los señala como responsables de violar la Ley No. 50-88 sobe Drogas y Sustancias Controladas, así como la Ley No. 631-16 para el control y regularización de Armas, Municiones y Materiales Relacionados, la Ley No. 155-17 sobe Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, y los artículos del Código Penal Dominicano Nos. 265 y 266 que tipifican la asociación de malhechores.