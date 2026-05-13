Arcángel: «No hay que pedirle disculpas a nadie»

El cantante puertorriqueño Arcángel generó controversia, cuando durante un concierto en el Movistar Arena en España, se pronunció sobre el debate histórico en torno a la colonización y las disculpas que algunos sectores exigen al país europeo por su pasado con América.

En el video que se ha hecho viral en las redes sociales, el intérprete de “Pa’ que la pases bien” sostuvo que solicitarle a España una disculpa a América es “una estupidez”.

“¿En qué mundo tú vives? Ah, que se robaron el oro. ¿Y las calles, las escuelas y las iglesias que construyeron para que tú fueras educado hoy en día, de dónde salió?”, expresó alternando estas declaraciones con algunos improperios.

Arcángel aseguró además que no considera necesario que España pida perdón por hechos históricos y afirmó sentirse orgulloso de su idioma.

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“No hay que pedirle disculpas a nadie. Estoy orgulloso, adoro mi madre patria, España. Me encanta mi idioma, no me imagino hablando otro idioma: italiano, chino, eso suena feo. Me gusta lo que hablo yo”, agregó el artista, durante el desarrollo de su concierto como parte de su gira «La 8va Maravilla World Tour 20 Aniversario».

Las declaraciones del intérprete urbano han provocado reacciones divididas en redes sociales, donde algunos usuarios respaldaron su postura, mientras otros criticaron y consideraron «desafortunados» sus comentarios.