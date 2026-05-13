A pesar de las dificultades para determinar la cantidad exacta de residuos sólidos que se generan en el Caribe, el río Ozama ocupa el puesto 49 entre los ríos que más emiten desechos plásticos al océano a nivel mundial.

Así lo explicó Carlos Sanlley, director de Investigación de un equipo del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) que estudia la contaminación del río Ozama con el objetivo de comprender la magnitud y dinámica de los residuos plásticos en el país, incluyendo macroplásticos, microplásticos y nanoplásticos.

El director de Investigación de INTEC, Carlos Sanlley.

Sanlley indicó que el Ozama figura entre los 1,000 ríos con mayores emisiones de plástico del mundo, a pesar de que la isla Hispaniola se encuentra por debajo de las mil toneladas de residuos emitidos. No obstante, destacó que la cantidad sigue siendo considerable debido a las dimensiones del territorio.

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La investigación se desarrolla en colaboración con organizaciones internacionales como The Ocean Cleanup y la Colorado School of Mines, de Estados Unidos. El estudio busca determinar cómo los residuos plásticos se transportan y acumulan en distintos entornos.

Para ello, los investigadores utilizan rastreadores GPS, drones, imágenes satelitales y monitoreo continuo en los ríos Ozama e Isabela, así como en múltiples cañadas.

Uno de los hallazgos que más sorprendió al equipo fue la rapidez con la que se desplazan los desechos.

“Pensábamos que el movimiento ocurría en meses, pero sucede en cuestión de horas o días, dependiendo de la temporada del año”, afirmó Sanlley. Agregó que durante la época seca el desplazamiento de la basura es más lento.

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El investigador también señaló que no se necesitan lluvias intensas para movilizar grandes cantidades de residuos. Según explicó, las lluvias cortas y frecuentes pueden resultar más perjudiciales, ya que muchas personas aprovechan las pausas para sacar la basura, facilitando que los desechos terminen en cañadas y ríos.

Bioplásticos y biomateriales

Por su parte, el profesor Yaset Rodríguez, coordinador de la Unidad de Innovación en Bioplásticos y Biomateriales, presentó soluciones sostenibles desarrolladas a partir de residuos orgánicos como sargazo, cascarilla de arroz, fibras de coco, propóleo y almidones de batata y yuca.

Entre los productos elaborados se encuentran bioplásticos, biofertilizantes, biomateriales para construcción y bioadhesivos naturales.

El docente investigador de INTEC, Yaset Rodríguez. La coordinadora del programa INTEC-STEM, Anileydis Colón

Carreras del futuro

El rector del INTEC, Arturo del Villar, resaltó la creciente demanda de profesionales en áreas STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) y la baja matrícula universitaria en estas disciplinas.

«República Dominicana no necesita más contables o abogados, sino ingenieros», expresó el décimo rector de la academia y el primero egresado de grado en asumir la posición.

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Anileydis Colón, coordinadora del programa INTEC-STEM, señaló que el 75 % de los empleos del futuro estarán vinculados a estas áreas, aunque solo el 17.5 % de los universitarios dominicanos cursa carreras relacionadas.

La vicerrectora de Administración y Finanzas de INTEC, Alliet Ortega; el rector Arturo Del Villar; la vicerrectora Académica, Shajira Nazir y el director de El Nuevo Diario, Persio Maldonado. Fuente externa

Del Villar también consideró que el modelo de crecimiento basado principalmente en turismo y endeudamiento no garantiza un desarrollo sostenible a largo plazo. En ese sentido, planteó que República Dominicana debe apostar por la manufactura avanzada, la tecnología y oportunidades como el “nearshoring”.

En el encuentro con representantes de distintos medios de comunicación también participaron las vicerrectoras Shajira Nazir, académica, y Alliet Ortega, de Administración y Finanzas; Carmen Matos, directora de Comunicación Institucional; Samuel Bonilla, encargado de Proyectos de Desarrollo e Internacionalización, y Edwin Sánchez, docente investigador de la universidad.