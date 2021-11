La rectora de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Emma Polanco, volvió a cuestionar la eficiencia administrativa y financiera de la casa de estudios al exponer que opera con déficit millonario que se incrementa cada año.

Resulta un tanto paradójico que la UASD no recurra a sus técnicos, muchos de los cuales hasta trazan pautas a los gobiernos para afrontar crisis, para lidiar con su propio déficit, que según la rectora ascenderá este año a 1,335 millones de pesos.

Esa enseñanza que se imparte a los estudiantes para enfrentar problemas de Estado puede aplicarse a la casa de estudios para lidiar contra su eterno déficit financiero. La UASD, que por el papel jugado en la lucha por la libertad y la democracia encuentra la solidaridad de distintos sectores, lo que más parece, en la práctica, es un barril sin fondo. Los recursos nunca alcanzan.

Y no puede ser que la única opción sea un incremento de la asignación pública sin identificar y examinar a fondo las principales causas de la crisis. No se conocen de grandes proyectos de desarrollo ni de inversiones en equipos que provoquen el déficit. Si se han efectuado los resultados no se han visto.