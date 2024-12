Bellinger podría ser el próximo paso de Yankees

A medida que el polvo se asienta después de una semana masiva en las Reuniones de Invierno en Dallas, los Yankees continúan buscando jugadores de posición de renombre mientras dejan atrás al eje de la alineación que se fue, Juan Soto.

Las conversaciones comerciales con los Cachorros que involucran a Cody Bellinger están en curso, y parece ser la vía más probable para los Yankees, dijeron fuentes a The Post, especialmente con los Astros intercambiando al jardinero All-Star Kyle Tucker a Chicago el viernes.

“Hay algunos jugadores en ambos mercados [de intercambios y de agencia libre] que serían de nuestro interés”, dijo el gerente general de los Yankees, Brian Cashman, en una llamada de Zoom.

“Hasta ahora este invierno, todavía no he importado un jugador de posición y claramente no he podido encontrar algo que tenga sentido en mi mundo o en el de ellos. Así que esos diálogos continúan”.



Houston había estado exigiendo a los Yankees que incluyeran al Novato del Año de la Liga Americana Luis Gil en cualquier paquete por Tucker, quien en cambio fue canjeado a los Cachorros por los jugadores de cuadro Isaac Paredes y Cam Smith y el lanzador Hayden Wesneski, lo que Cashman llamó «una gran adquisición para Chicago».

“Sin duda, hemos tenido muchas conversaciones con los Astros”, añadió Cashman. “Al final, hoy hicieron un gran intercambio con Chicago, así que, al final del día, me alegro de que el señor Tucker no esté en la División Este de la LA”.





En cuanto a Bellinger, los Yankees todavía quieren que los Cachorros se hagan cargo de una parte de los dos años y 52,5 millones de dólares restantes de su contrato, que incluye una cláusula de rescisión de 25 millones de dólares para 2026.

