Toronto repite paliza a los Yankees y se pone 2-0 en la Serie Divisional

Toronto, Canadá. – Los Blue Jays de Toronto arrasaron nuevamente a los Yankees de Nueva York, esta vez con un marcador de 13 carreras a 7, y se colocaron 2-0 en la Serie Divisional de la Liga Americana, quedando a solo una victoria de avanzar a la Serie de Campeonato.

El joven Trey Yesavage brilló en la lomita, lanzando 5.1 innings con 11 ponches, un boleto y sin permitir hits, mientras la ofensiva de Toronto continuó su racha demoledora. La victoria se apoyó en un ataque que fabricó 13 carreras con 15 imparables, superando a los abridores Max Fried y Will Warren.

El juego comenzó a definirse desde el segundo inning, cuando Ernie Clement conectó un jonrón de dos carreras. En el tercer episodio, Alejandro Kirk, Daulton Varsho y Clement impulsaron tres carreras más. El cuarto inning fue decisivo: Vladimir Guerrero Jr. sacó un Grand Slam, su segundo de la serie, y Varsho conectó un cuadrangular de dos anotaciones, poniendo el marcador 11-0 a favor de Toronto.

Toronto Blue Jays’ Vladimir Guerrero Jr. hits a grand slam against the New York Yankees during the fourth inning of Game 2 of baseball’s American League Division Series in Toronto, Sunday, Oct. 5, 2025. (Frank Gunn/The Canadian Press via AP)

George Springer aportó con un jonrón solitario en el quinto inning, su primer imparable en la postemporada, mientras que los Yankees consiguieron romper el blanqueo con un jonrón de dos carreras de Cody Bellinger. Varsho respondió con su segundo cuadrangular del juego, convirtiéndose en el quinto jugador de Toronto con múltiples jonrones en un mismo juego de postemporada.

Aunque los Yankees anotaron siete carreras entre el sexto y séptimo inning, no lograron reducir la ventaja, quedando a seis carreras de Toronto.

La serie se trasladará a Nueva York el martes 7 de octubre, donde los Blue Jays solo necesitarán una victoria para avanzar, mientras que los Yankees deberán ganar dos juegos consecutivos para mantener vivas sus esperanzas de llegar a la Serie de Campeonato.