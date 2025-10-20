Tokio.– La Bolsa de Tokio abrió con fuerza este martes y alcanzó máximos históricos, impulsada por la inminente elección parlamentaria de un nuevo primer ministro en Japón, en la que se perfila como favorita la legisladora Sanae Takaichi.

Durante la primera hora de negociación, el índice Nikkei, que agrupa a las 225 empresas más representativas, subía un 1,31 % (643,80 puntos) y se ubicaba en 49.829,30 unidades, tras haber cerrado en récord también el lunes.

Por su parte, el Topix, que abarca las firmas de mayor capitalización, avanzaba un 0,64 % (20,93 puntos), situándose en 3.269,38 unidades. De mantenerse la tendencia, el índice podría marcar un nuevo récord en la jornada.

El parqué tokiota reaccionó con optimismo luego de que Takaichi, conocida como una ´paloma fiscal´, consolidara el apoyo de uno de los partidos opositores más relevantes, lo que garantiza prácticamente su victoria ante la ausencia de rivales con peso parlamentario.

Este escenario genera expectativas de estabilidad política y una rápida implementación de políticas de estímulo económico, dada la postura de Takaichi a favor del gasto público, recorte de impuestos e incentivos fiscales.

Además, su liderazgo al frente del Partido Liberal Democrático (PLD) desde el 4 de octubre ha provocado una notable depreciación del yen, lo que beneficia a los exportadores al repatriar sus ganancias en moneda extranjera.