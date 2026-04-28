Santo Domingo. – El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) elevó a 22 las provincias en alerta, además del Distrito Nacional, debido a una vaguada ubicada en la costa norte que provocará aguaceros al menos hasta el jueves.

Diez de estas demarcaciones se encuentran en alerta amarilla, la mayoría en la región del Cibao, según el boletín emitido por el COE a las 6:00 de la tarde del martes.

El organismo precisó que el nivel amarillo rige para las provincias Puerto Plata, Santiago, La Vega, Monseñor Nouel y Duarte, así como Espaillat, Hermanas Mirabal, Juan Sánchez Ramírez, María Trinidad Sánchez y Samaná.

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En tanto, otras 12 provincias, junto al Distrito Nacional, permanecen bajo alerta verde.

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) recomendó a la población mantenerse atenta a los boletines que serán emitidos en las próximas horas sobre la evolución de las condiciones del tiempo.

Mapa de alertas del COE

El pronóstico advierte que los aguaceros se intensificarán durante las próximas 48 horas en gran parte del territorio nacional.