Santo Domingo. -El presidente del Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (CODUE), Feliciano Lacen Custodio, pidió hoy una «profunda investigación» sobre el video que circula en las redes sociales en el que se observa a miembro de la Policía Nacional disparar a quema ropa a un hombre de nacionalidad haitiana que había apresado.

El video muestra cuando el agente policial dispara sobre la víctima, identificada como Jefferson Voice Lamy, en un hecho ocurrido en la comunidad de Hato Nuevo, en el municipio Santo Domingo Oeste, cuando, según la Policía, se produjo un incidente violento que no fue captado por las cámaras.

“Es inapropiado y desaprobamos cualquier maltrato, a cualquier ser humano, porque para nosotros el bien de la vida y la vida no se negocian”, manifestó Lacen Custodio, tras señalar que la investigación debe verificar si el contenido del video es real y no producido por la Inteligencia Artificial.

Puedes leer: Policía dice haitiano ejecutado había disparado contra agentes

“Lo que pedimos es que esto sea analizado a fondo, seriamente, y que dependiendo de lo que arroje esta investigación, pues entonces se tome la medida de lugar”, dijo el religioso, en representación de la comunidad evangélica.

El presidente del CODUE consideró que “es necesario, cada día, seguir trabajando, fortaleciendo la Policía y todos los militares, de manera que puedan conducirse con prudencia, con ética, con moral, y sobre todo respetando el derecho humano y el derecho a la vida”, insistió.

“Cualquier desacierto como este, es desaprobado por nosotros como comunidad de fe, porque queremos que sea garantizada la vida de todos los seres humanos”, precisó.

La Policía Nacional, a través de su dirección de Relaciones Públicas, dijo que dispuso una investigación sobre el hecho, aunque no reveló el nombre del miembro de la institución que hizo el disparo que ha consternado a la sociedad dominicana.