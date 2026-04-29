Más de 900 profesionales de la salud han sido nombrados en los primeros cuatro meses de gestión del director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud (SNS), Julio Landrón, como parte de las acciones para fortalecer la Red Pública.

De ese total, se incluyen 276 médicos especialistas, 186 médicos generales y 461 profesionales de otras áreas de la salud, además de 48 reclasificaciones, según se informó durante un encuentro de trabajo con el presidente del Colegio Médico Dominicano (CMD), Luis Peña Núñez.

Los nombramientos forman parte de un acuerdo interinstitucional entre el SNS y el CMD, orientado a ampliar la cobertura de servicios y mejorar las condiciones del personal médico en el país.

Durante la reunión se pasó balance a los avances alcanzados, señalando que estas incorporaciones contribuyen a la reducción del déficit de personal en los centros de salud.

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En el encuentro también se abordaron temas de la agenda sanitaria, como el impulso de la Atención Primaria y el seguimiento a iniciativas para fortalecer el sistema de salud.

Por el CMD participaron Miosotte Lazala y Thomas Ventura, mientras que por el SNS estuvo Bienvenido Hernández, junto a miembros del equipo técnico institucional.