El buque Juan Sebastián de Elcano estuvo cinco días en RD.

Santo Domingo.-Tras permanecer cinco días en el puerto de Santo Domingo participando y promoviendo actividades culturales, el buque escuela Juan Sebastián de Elcano, de la Armada de España, zarpa este domingo con destino a México.

«Nos hemos sentido un poco como en casa, como pueblos hermanos que comparten una cultura y tradición», expresó el guardiamarina de primero Ricaredo Majúa.

El oficial destacó la «excelente acogida» de la población dominicana y la cercanía facilitada por el idioma castellano durante su estancia en la capital. La tripulación, integrada por 230 personas, incluye a 75 guardiamarinas que cursan su tercer año de formación».

El buque, que cuenta con casi cien años de historia, recibió el año pasado a la princesa Leonor de Borbón, quien formó parte de la dotación durante su etapa de instrucción naval y también visitó República Dominicana.

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Entre los visitantes locales se encontraba Rafael Muñoz, quien recordó haber subido a la nave hace 40 años, cuando era estudiante del Liceo Manuel Rodríguez Objío.

«Esto es genial; la tradición que tiene de muchos años es lo que más me atrae», afirmó Muñoz.

Durante su estadía en el puerto, el buque escuela recibió una media de entre 150 y 200 visitantes diarios en jornadas de puertas abiertas.

Dominicanos y extranjeros pudieron recorrer la cubierta de esta histórica nave, que el año próximo cumplirá cien años desde su construcción en los astilleros de Cádiz.

Ricaredo Majúa resaltó que la gastronomía y los paisajes locales dejaron una impresión profunda en los marineros españoles.

Antes de atracar en Santo Domingo, la dotación navegó por las islas Canarias, Trinidad y Tobago y Puerto Rico. Tras levar anclas hoy en aguas dominicanas, el buque se dirige hacia México.