Los Alcarrizos.– Un hombre resultó herido de arma blanca en ambas piernas durante una disputa por el uso de unos tenis, en un hecho ocurrido en el sector Los Barracones, de este municipio.

El herido fue identificado como Yonthan Almonte Matías, de 43 años, quien fue trasladado por un amigo a la sala de emergencias del hospital Dr. Vinicio Calventi, donde permanece ingresado tras presentar heridas cortopunzantes en ambas extremidades inferiores.

En relación con el presunto agresor, las autoridades no ofrecieron su identidad. De acuerdo con versiones obtenidas en el lugar, el incidente se originó luego de que, presuntamente, el herido sustrajera unos tenis propiedad de su atacante, lo que habría desencadenado la violenta confrontación.

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Residentes del sector expresaron su preocupación por los constantes hechos de violencia que se registran en la zona y solicitaron una mayor presencia policial para prevenir nuevos incidentes.

Hasta el momento, la Policía Nacional no ha ofrecido una versión oficial sobre el caso ni ha informado si el presunto agresor ha sido detenido para fines de investigación.