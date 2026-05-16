Policía captura en Cotuí a “Keka”, requerido por agresión física y verbal contra una mujer

Santo Domingo.– La Policía Nacional informó que fue capturado en el municipio de Cotuí, provincia Sánchez Ramírez, Fausto Ezequiel Valdez Cordero, alias “Keka”, quien era activamente buscado por su presunta vinculación en agresiones físicas y verbales denunciadas por la señora Anabel Díaz, caso que estaba siendo acompañado y asistido por el Ministerio de la Mujer desde el pasado 5 de mayo.

La captura de Valdez Cordero fue posible mediante un operativo coordinado entre miembros de la Dirección Especializada de Atención a la Mujer y Violencia Intrafamiliar (DEAMVI), la Dirección Central de Investigación (DICRIM) y agentes de la Policía Preventiva, en cumplimiento de la orden de arresto No. 2026-AJ0035504 emitida por la autoridad judicial competente.

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La institución del orden destacó que este tipo de acciones forman parte de los esfuerzos permanentes para enfrentar la violencia de género e intrafamiliar.

El detenido será puesto a disposición de la justicia en las próximas horas, vía el Ministerio Público, para los fines legales correspondientes.

Policía Nacional reiteró su compromiso de continuar fortaleciendo las acciones preventivas, investigativas y de protección a las víctimas, trabajando de manera coordinada con el Ministerio Público y las instituciones especializadas para garantizar el cumplimiento de la ley y la seguridad de las mujeres dominicanas.