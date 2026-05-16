SANTO DOMINGO.- La extensión del período de las principales autoridades del Partido Revolucionario Moderno (PRM) constituye un grave precedente político e institucional que contradice la esencia democrática de la organización, vulnera principios constitucionales y desconoce disposiciones expresas de sus estatutos.

La afirmación fue hecha hoy por el diputado y aspirante a la Secretaría General de ese partido, Eugenio Cedeño, quien rechazó categóricamente cualquier intento de posponer la convención ordinaria para renovar la cúpula interna, encabezada por su presidente José Ignacio Paliza y la secretaria general Carolina Mejía.

Su posición obedece a que el viernes, la Dirección Ejecutiva del PRM anunció que someterá ante la Convención Nacional la propuesta de prorrogar el mandato actual: hasta un año para la dirección nacional y hasta dos años para las estructuras territoriales y sectoriales, en lugar de convocar a elecciones internas.

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El miembro de la Comisión Ejecutiva del PRM y presidente del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), Guido Gómez Mazara, también se refirió al tema, criticando la propuesta de que las elecciones internas del partido de gobierno sean pospuestas.

PRM

“Como aspirante a la secretaría general nacional del PRM y como dirigente comprometido con la historia y los principios fundacionales de esta organización, rechazo categóricamente cualquier intento de posponer la convención ordinaria destinada a renovar nuestras autoridades internas”.

En una reflexión publicada en su cuenta de X, el legislador por La Romana consideró que la democracia interna no es opcional, sino un mandato constitucional, legal y estatutario.

Indicó que el artículo 216 de la Constitución establece que los partidos políticos deben organizarse y funcionar sobre la base del respeto a la democracia interna y la participación ciudadana.

Mientras que la Ley 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos dispone igualmente que las organizaciones políticas deben elegir periódicamente sus autoridades y garantizar mecanismos democráticos de participación y representación.

Añadió que, además, los propios estatutos del PRM son inequívocos, al consagrar en su artículo 5 el principio de soberanía partidaria y establecer que su autoridad y legitimidad descansan en la voluntad democrática de su militancia.

“La soberanía del PRM pertenece a sus bases, no a grupos reducidos de dirección circunstancial. Los artículos 11, 20 y 21 establecen principios de institucionalidad democrática, funcionamiento regular de los órganos partidarios y participación de la militancia en la vida interna del partido”, subrayó.

Cedeño advirtió que esa disposición estatutaria tiene una enorme trascendencia jurídica y política, porque demuestra que el constituyente interno del partido jamás contempló la posibilidad de suspender, congelar o posponer los plazos.

Según el congresista, esa organización, fundada en el 2014, nació precisamente luchando contra las imposiciones, las prórrogas de cúpulas y los mecanismos excluyentes que negaban el derecho de las bases a decidir.

Guido

De su lado, el miembro de la Comisión Ejecutiva del PRM, Guido Gómez Mazara, criticó la propuesta de que las elecciones internas del partido de Gobierno sean pospuestas. “Creer que violentar normas y patear la ley, no produce rabia e indignación constituye un acto de subestimación peligroso. Oh, la sensatez”, publicó en su cuenta de X el presidente de Indotel.