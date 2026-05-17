El dominicano Fernando Tatis Jr. atraviesa uno de los momentos más difíciles de su carrera.

En la presente temporada de Grandes Ligas, ya se han disparado 1437 cuadrangulares.

Un total de 497 peloteros han tomado al menos un turno al bate y 362 han conectado al menos un jonrón.

Sorpresivamente, cerrando la noche del sábado 16 de mayo, todavía el nombre del dominicano Fernando Tatis Jr. no aparece en esa lista.

Tatis es uno de 135 jugadores que tiene 0 en la columna de cuadrangulares. Su último jonrón fue el 27 de septiembre del 2025. Es la sequía jonronera más larga de su carrera.

En 184 apariciones, el criollo de los Padres de San Diego batea para promedio de .233 con cinco dobles, un triple y 15 impulsadas.

En la victoria de los Padres este sábado contra los Marineros 7-4, Tatis Jr. se fue de 3-0, con un boleto y un ponche.

El dominicano Rodolfo Durán, quien debutó recientemente en Grandes Ligas, tras 11 años en Ligas Menores, disparó su primer hit, que fue un cuadrangular de dos vueltas.

Rodolfo Durán – Padres de San Diego (1) pic.twitter.com/3IcGoR1SmZ — MLB HR Videos – Dominicanos (@MLBDomHRVideos) May 17, 2026

War por debajo para Fernando Tatis Jr.

Registra -0.2 en WAR, muy inferior al promedio de su carrera (6.1).

In 40 games, Fernando Tatis Jr has yet to homer. Is today the day he breaks the slump?



Tatis has a 58.3% hard-hit% the highest of his career (excluding 2020), he is due!



Tatis Jr HR +450 pic.twitter.com/MKZxfIXYLJ — BetUS MLB ⚾ (@BetUS_MLB) May 12, 2026 Último jonrón de Fernando Tatis Jr. septiembre del 2025.

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Con más de cien turnos

Los otros seis peloteros con más de 100 turnos que no han conectado cuadrangular en la temporada son los infielders Luis Rengifo (122) y David Hamilton (101), ambos de los Cerveceros de Milwaukee.

El outfielder de los Rays de Tampa Bay Chandler Simpson (182) y su compañero Bem Williamson, en 112 turnos no han pegado jonrón; mientras que el tercera base de los Piratas de Pittsburgh, Nick Gonzales (162) turnos al bate y el segunda base de los Nacionales de Washington, Nasim Nuñez, con 152 turnos.

Líderes

Kyle Schwarber, designado de los Filis de Filadelfia es líder en todas las Grandes Ligas con (20) jonrones. Le sigue el novato japonés Munetaka Murkami, de los Medias Blancas con (17) y Aaron Judge, capitán de los Yankees de Nueva York con 16 estacazos.

Entre los dominicanos

Los únicos dominicanos con cifras dobles en jonrones son Junior Caminero de los Rays de Tampa Bay con 11, al igual que Oneil Cruz, de los Piratas de Pittsburgh y Elly De La Cruz, de los Rojos de Cincinnati con (10) cada uno.