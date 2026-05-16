El exponente urbano Toxic Crow publicó un extenso video en su cuenta de Instagram en el que abordó el tema de la violencia de género y los feminicidios en República Dominicana, haciendo un llamado a la reflexión tanto a hombres como a mujeres.

Durante el audiovisual, el artista expresó preocupación por el aumento de los casos de feminicidios en el país y criticó las acciones violentas cometidas por hombres contra sus parejas. “Tú no has hecho gente para tú matar gente, y menos mujeres”, afirmó el urbano, insistiendo en que ninguna ruptura sentimental debe terminar en tragedia.

Toxic Crow también habló sobre la importancia del “desapego” emocional y aseguró que muchas situaciones violentas nacen de la obsesión y la incapacidad de aceptar el final de una relación. Como ejemplo, mencionó la manera en que manejó su separación de su exesposa, destacando que ambos lograron divorciarse sin conflictos ni agresiones.

“Cuando tú amas, tú no haces daño”, expresó el artista, al tiempo que señaló que las parejas deben aprender a terminar relaciones “de buena fe” y sin resentimientos.

En el video, el intérprete también cuestionó el papel de las autoridades y pidió mayor prevención en casos de violencia de género, criticando que muchas denuncias no reciben seguimiento efectivo antes de que ocurran tragedias.

Puedes leer: Toxic Crow sobre Yailin La Más Viral: ‘No respaldo el uso ilegal de armas’

Sin embargo, algunas de sus declaraciones generaron controversia en redes sociales, luego de que responsabilizara parcialmente a ciertas mujeres por situaciones dentro de relaciones tóxicas, comentarios que han provocado opiniones divididas entre usuarios.

A pesar de ello, el mensaje central del urbano estuvo enfocado en condenar los feminicidios y promover la conciencia emocional, insistiendo en que la violencia nunca debe ser una opción.