Buscan devuelvan parte fondos pensiones

Con el anuncio del vicevocero reformista en la Cámara de Diputados, Pedro Botello, de que mañana someterá un proyecto que busca que las administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) devuelvan a los trabajadores el 30% de lo que tienen ahorrado, debido al estado de emergencia por el coronavirus, serían dos las iniciativas que en ese sentido han sometido los legisladores al Congreso.

Ya antier, durante la sesión en que el Senado aprobó extender el estado de emergencia por 25 días más, los senadores peledeístas Dionis Sánchez y Amarilis Santana sometieron un proyecto que busca que a los trabajadores las AFP les devuelvan el 20 por ciento de lo ahorrado.

Botello, representante del Partido Reformista por La Romana, dijo que las AFP tienen en su poder más 600 mil millones de pesos de ahorros de más de 3 millones de dominicanos.

Informó que ya tiene el compromiso de 26 diputados que firmarían el proyecto que será presentado en la sesión de mañana a las 11:00 donde se conocerá la petición del Poder Ejecutivo para que el excepción sea extendida 25 días más.

“Lo que estamos planteando es que los trabajadores tengan la opción de disponer de al menos del 30 por cientos de sus ahorros, el que no lo quiera retirar está bien, pero hay que darle la opción de hacerlo porque muchos están muriendo de hambre y por la propia enfermedad porque no tienen forma de acceder a los medicamentos de alto costo que pueden combatir la enfermedad”, sostuvo.

Agregó que “lo que decimos es que mientras las administradoras de fondos de pensiones tienen en su poder más de 600 mil millones de pesos que son de los trabajadores, estos se mueren durante el estado de emergencia y nadie dice nada”.

Botello sostuvo que a cientos de miles de trabajadores las empresas le cancelaron los contratos de trabajo y hoy no tienen cómo sobrevivir, por lo que lo menos que puede hacer el Gobierno del Partido de la Liberación Dominicana es garantizar que ellos puedan a acceder a sus propios recursos.

“Debe ser una condición de la oposición política antes de acudir al Congreso Nacional a firmar otro cheque en blanco al Gobierno, la colocación en la agenda del día de un tema es un clamor popular: la liberación del 30% de las AFP a favor de los afiliados”, afirmó.

