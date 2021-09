Cada 40 segundos se suicida un ser humano en el mundo

Resulta impactante, pero lo cierto es que cada 40 segundos se suicida un ser humano, y realidades como ésta, motivan que la Organización Mundial de la Salud, desde el año 2003, promueva el 10 de septiembre como el Día Mundial de la Prevención del Suicidio.

Así lo afirma la médico psiquiatra Roxanna Ventura quien agrega que por cada suicidio aproximadamente 130 personas cercanas a la víctima se ven afectadas hasta que quedan vulnerables a padecer desequilibrios emocionales a largo plazo.

“El suicidio no solo deja como consecuencia la perdida de una valiosa vida (un ser humano), sino que también los que quedan atrás después de este hecho, es decir: familiares amigos y conocidos de la víctima, que son llamadas sobrevivientes del suicidio, con frecuencia experimentan dolor ira, depresión y culpa”, explica la psiquiatra.

Dale tu tiempo

Ventura detalla los pasos vitales que todos debemos saber y poner en práctica para poder salvar una vida.

“Si conoces a alguien que este teniendo pensamientos suicidas, debes de tomar un minuto de tu tiempo para escuchar y esto incluye escuchar aun cuando haya silencio”.

Pregunte -agrega- está demostrado científicamente que preguntar si hay ideas suicidas y hablar al respecto, disminuye grandemente estos pensamientos en lugar de aumentarlos.

“Se comprensivo y no juzgues, toma en serio cualquier comentario de muerte, acompáñalo, no lo dejes solo, pues reducir el acceso de la persona con pensamientos suicidas a ciertos objetos o lugares sumamente letales, es parte esencial de la prevención”.

La profesional del Centro Vida y Familia agrega que se debe insistir en que busque ayuda de inmediato con un profesional de la salud mental y quien lo acompaña en el momento, no debe desistir, puedes puede salvar una vida con solo seguir estos simples consejos que no le tomaran mucho de tu tiempo. Hazle saber que no está solo. Aconseja además evita compartir contenidos violentos en las redes sociales, pues nunca sabes a quien puedes afectar.

Por último expresa que “si eres tu quien tiene pensamientos de atentar contra tu vida, no dudes con hablar con alguien de confianza al respecto. Busca ayuda y recuerda, que no estás solo, la salud mental es una prioridad”.

Campaña de prevención

Para aportar a la toma de consciencia sobre la prevención del suicidio, el Centro Vida y Familia realiza una campaña en sus redes sociales, con mensajes de orientación, a propósito de que el próximo día 10 es el Día Mundial de la Prevención del Suicidio. Los terapeutas del centro ofrecerán sus conocimientos tratando en las redes centrovidayfamilia, consultandoconanasimo y anasimord, diferentes vertientes del tema que sirvan para fortalecer los criterios de prevención y crear consciencia sobre el suicidio, el cual ha aumentado en el mundo en los últimos años.

UN APUNTE

Lo ideal es preguntar

Está demostrado científicamente que preguntar si hay ideas suicidas y hablar al respecto, disminuye grandemente estos pensamientos en lugar de aumentarlos.

Si tienes pensamientos de atentar contra tu vida, no dudes en hablar con alguien de confianza al respecto. Busca ayuda y recuerda, que no estás solo