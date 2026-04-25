COE mantiene 9 provincias en alerta amarilla y advierte fuertes aguaceros en la tarde

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) mantiene 09 provincias en alerta amarilla y 12 provincias junto al Distrito Nacional en alerta verde, debido a que el INDOMET y el INDRHI informan que un sistema frontal ha generado condiciones atmosféricas inestables sobre gran parte del territorio nacional.

Actualmente predomina un cielo con nubes dispersas en la mayoría de los poblados, con posibilidad de chubascos aislados durante las horas matutinas en localidades del este y suroeste del país.

Sin embargo, después del mediodía, se prevé un incremento significativo de la nubosidad, acompañado de fuertes aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

🟡 Provincias en alerta amarilla:

Puerto Plata

Espaillat

María Trinidad Sánchez

Monseñor Nouel

Monte Cristi

Santiago

Samaná

Hermanas Mirabal

La Vega

🟢 Provincias y Distrito Nacional en alerta verde:

Santiago Rodríguez

Elías Piña

Duarte (especialmente el Bajo Yuna)

Santo Domingo

Sánchez Ramírez

Monte Plata

Peravia

Valverde

San Cristóbal

Hato Mayor

San José de Ocoa

Distrito Nacional

San Juan

El COE recomienda a la población abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas con alto volumen de agua, así como evitar el uso de balnearios en las provincias bajo alerta.

Asimismo, en la costa Atlántica, se recomienda a los operadores de embarcaciones frágiles, pequeñas y medianas navegar con mucha precaución cerca del perímetro costero, sin aventurarse mar adentro, debido a la visibilidad reducida, fuertes aguaceros, ráfagas de viento, oleaje localmente alto y descargas eléctricas.