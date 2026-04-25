(MLB).-Los Medias Rojas de Boston han rescindido los contratos del dirigente Alex Cora, el coach de bateo Peter Fatse, el coach de banca Ramón Vázquez y el coordinador ofensivo Jason Varitek, según informó Jeff Passan, de ESPN. El club no ha confirmado la información.

Aunque los Medias Rojas rompieron una racha de cuatro derrotas consecutivas con una victoria 17-1 ante los Baltimore Orioles el sábado, se ubican penúltimos en la Liga Americana con marca de 10-17.

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Luego de una temporada de 89 victorias que les permitió regresar a la postemporada por primera vez en cuatro años, existía optimismo en Boston de cara a la campaña 2026.

Sin embargo, una gira inicial de 1-5 y un arranque general de 2-8 complicaron el panorama desde temprano.