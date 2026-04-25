El estrecho de Ormuz está localizado entre Irán al norte, y Omán (península de Musandam) y los Emiratos Árabes Unidos al sur.

El estrecho de Ormuz, a veces escrito Hormuz en la prensa probablemente por influencia del inglés (Tangeh-ye Hormoz; en Maḍīq Hurmuz, por la cercana isla de Ormuz); está localizado entre Irán al norte, y Omán (península de Musandam) y los Emiratos Árabes Unidos al sur. Proporciona el único paso marítimo desde el golfo Pérsico hasta el océano abierto, y es uno de los puntos de congestión de mayor importancia estratégica del mundo.​

Ha sido así durante siglos, con vastas zonas interiores ricas en bienes comerciales de lujo, pero sin fácil acceso a puertos comerciales lucrativos. En sus memorias, Babur, el primer padishá, padishah o badshah es una denominación real a modo de título de origen persa, compuesto por maestro y rey del Imperio mogol, relató cómo las almendras tenían que ser transportadas desde la lejana región de Ferganá en Asia Central hasta Ormuz para que pudieran llegar a los mercados.

El estrecho tiene una longitud aproximada de 167 kilómetros, con una anchura que varía entre 97 y 39 kilómetros.​

Actualmente tiene importancia estratégica debido a que se encuentra en la salida del golfo Pérsico, que es rico en petróleo. Casi el 20 % del petróleo del mundo y aproximadamente el 35 % comercializado por mar pasa por el estrecho, por lo que es un punto estratégico muy importante para el comercio internacional.

Durante el período 2023-2025, el 20 % del gas natural licuado y el 25 % del comercio marítimo de petróleo del mundo (principalmente desde Arabia Saudita, EAU, Irak, Kuwait, Catar e Irán) pasaron anualmente por el estrecho, desde Oriente Medio hasta China, Europa y Estados Unidos.

El estrecho no ha permanecido cerrado durante un periodo prolongado durante los conflictos en Oriente Medio (a diferencia del estrecho de Tirán/Bab-el-Mandeb), aunque Irán ha amenazado ocasionalmente con cerrarlo y se han iniciado preparativos para minarlo.​ Tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán que resultaron en el asesinato del Ayatolá Alí Hoseiní Jameneí, clérigo, político y líder supremo de Irán desde 1989 hasta su magnicidio en 2026. Irán anuncio el cierre total del estrecho el 2 de marzo del 2026.

La apertura al golfo Pérsico se describió, pero no se le dio un nombre, en el Periplo del mar Eritreo, una guía de marineros del siglo I.

En los siglos XV-XVII, el Reino de Ormus, que parece haber dado su nombre al estrecho, se encontraba aquí. Los eruditos, historiadores y lingüistas derivan el nombre Ormuz de la palabra persa local Hur-mogh que significa palmera datilera. En los dialectos locales de Hurmoz y Minab, este estrecho todavía se llama Hurmogh y tiene lo mencionado anteriormente. La semejanza de esta palabra con el nombre del dios persa Hormoz (una variante de Ahura Mazda) ha dado lugar a la creencia popular de que estas palabras están relacionadas.

Para reducir el riesgo de colisión, los barcos que se mueven a través del estrecho siguen un esquema de separación de tráfico (TSS, Traffic Separation Scheme): los barcos entrantes usan un carril, los barcos salientes usan otro, cada carril tiene un ancho de dos millas. Los carriles están separados por una mediana de dos millas de ancho.

Para atravesar el Estrecho de Ormuz, los barcos atraviesan las aguas territoriales de Irán y Omán en virtud de las disposiciones de paso de tránsito de la Convención de las Organización de las Naciones Unidas (ONU) del Derecho del Mar.​ Aunque no todos los países han ratificado la convención,​ la mayoría de los países, incluidos los Estados Unidos, aceptan estas reglas de navegación habituales tal como están codificadas en la convención.

Durante la década de 1970, ni Irán ni Omán intentaron impedir el paso de los buques de guerra a través del estrecho, pero en la década del 1980, ambos países afirmaron que diferían con el derecho consuetudinario (antiguo).​ Al firmar la convención en diciembre del 1982, Irán presentó una declaración en la que declaraba que «solo los estados parte de la Convención del Derecho del Mar tendrán derecho a beneficiarse de los derechos contractuales creados en ella», incluido: «el derecho de paso de tránsito a través de los estrechos utilizados para fines internacionales; navegación”.

En abril del 1959, Irán alteró el estatus legal del estrecho al expandir su mar territorial a 12 millas náuticas (22 kilómetros) y declarar que solo reconocería el tránsito por paso inocente a través del área recientemente ampliada. En julio de 1972, Omán también amplió su mar territorial a 12 millas náuticas (22 kilómetros) por decreto. ​ Así, a mediados de 1972, el estrecho de Ormuz estaba completamente cerrado por las aguas territoriales combinadas de Irán y Omán.

El autor es periodista y politólogo.