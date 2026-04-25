El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) pronostica que la mañana de este sábado sea mayormente soleada y que a partir de la tarde la incidencia de una vaguada provoque un incremento de la inestabilidad en gran parte del territorio nacional.

La institución señala que aunque las primeras horas del día serán estables y con escasas lluvias, el panorama cambiará drásticamente durante la tarde y las primeras horas de la noche.

En ese sentido, la entidad de pronóstico meteorológico indicó que se esperan aguaceros, acompañados de tormentas eléctricas, ráfagas de viento y posibles granizadas en puntos focalizados.

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Las provincias bajo mayor riesgo incluyen a Samaná, Duarte, María Trinidad Sánchez, Santiago, La Vega, Puerto Plata y San Juan, entre otras localidades aledañas del norte, noroeste y la cordillera Central.

Niveles de Alerta y Aviso Meteorológico

Debido a las lluvias ocurridas y las que se esperan, el Centro Nacional de Pronósticos modificó los umbrales de vigilancia ante posibles crecidas de ríos, inundaciones urbanas y deslizamientos de tierra.

En nivel de aviso están Santiago Rodríguez, Santiago, Monseñor Nouel, Samaná, Espaillat, María Trinidad Sánchez, Hermana Mirabal, Duarte. Entretanto, en nivel de alerta están Dajabón, Monte Cristi, Elías Piña, Puerto Plata, Valverde, San Juan, La Vega.