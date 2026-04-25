Trump: «El autor de los disparos ha sido detenido»

El presidente de EE.UU., Donald Trump, realizó el primer comentario en su plataforma Truth Social, tras el el incidente ocurrido hace unos minutos, cuando fue evacuado del escenario durante la Cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, que se celebraba en el hotel Washington Hilton.

Trump destacó la actuación del Servicio Secreto y de las fuerzas del orden, luego del confuso momento y aeguró que el tirador fue detenido.

«Menuda noche la que hemos vivido en Washington D. C. El Servicio Secreto y las fuerzas del orden han hecho un trabajo fantástico. Han actuado con rapidez y valentía. El autor de los disparos ha sido detenido», publicó en la referida red social.

De igual modo, señaló que se ha pronunció a favor de que «el espectáculo continúe», aunque aclaró que se guiará «por completo» por las fuerzas del orden. «Ellos tomarán una decisión en breve», señaló. «Independientemente de esa decisión, la noche será muy diferente de lo planeado y, sencillamente, tendremos que hacerlo de nuevo», concluyó el presidente.

Anterior a esto, el Servicio Secreto de Estados Unidos comunicó que ha detenido a un hombre armado en el edificio que acoge la Cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca.