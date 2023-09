Campanas de boda

Luis Miguel sigue teniendo éxito tanto en su en su gira de conciertos mundial, como en su relación con la periodista Paloma Cuevas. Y es que en los medios internacionales circulan los rumores del posible matrimonio de la pareja.

Nada confirmado

La prestigiosa periodista Paloma García Pelayo ha dado la primicia en su programa, y ahora Sonsoles de Antena 3, donde señalaba que el llamado “Sol de México” ha pedido matrimonio a Cuevas. «Paloma Cuevas, que está encantada, feliz, viviendo una nueva vida que no cambia por nada”, dijo Pelayo. La noticia no ha sido confirmada por la pareja y por el momento Paloma está inmersa esn su faceta de empresaria, diseñadora y madre; mientras que Luis sigue en su tour que se prolongará hasta el año que viene.

Shakira acusada

La Fiscalía española acusa a la cantante colombiana Shakira de haber defraudado a Hacienda más de 6 millones de euros en las declaraciones de la renta y del impuesto de patrimonio de 2018, utilizando para ello un entramado societario con sede en paraísos fiscales.

La audiencia

Así lo sostiene el ministerio público español en la querella que presentó hace tres meses contra la artista -ya notificada a su domicilio en Miami-, lo que dio pie a que un juzgado de Esplugues de Llobregat (Barcelona) abra una segunda causa contra ella, por dos delitos contra la Hacienda Pública, según señala el medio El Universal. Shakira será juzgada a partir del próximo 20 de noviembre en la Audiencia de Barcelona por defraudar 14,5 millones de euros entre los años 2012 y 2014.

Su autobiografía

La diseñadora y modelo Julia Fox dedica «seis páginas» de su autobiografía a la mediática relación que tuvo con el rapero Kanye West en 2022, un romance ya de por sí caracterizado por el misterio y ninguno de los dos ha querido ofrecer demasiadas explicaciones.

Relación con Kanye

Al ser cuestionada por escaso relato que dedica a su exnovio más famoso y controvertido, Fox ha dado a entender que ese capítulo no fue más que un paréntesis sin importancia en su nutrido historial sentimental. The New York Times ha ido un paso más allá y ha preguntado a Julia Fox por qué no hay referencia alguna a sus relaciones sexuales con West, como sí ocurre con otras exparejas. Su respuesta ha sido contundente: «Porque no las hubo. No iba de eso», ha indicado de forma escueta.