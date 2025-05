Tras 14 años como jugador de Grandes Ligas y cerca de una década como analista de béisbol, Carlos Peña hoy abraza un nuevo reto profesional en su vida, al ser nombrado gerente general de los Leones del Escogido.

Peña reconoce que el reto con los escarlatas no es pequeño, ya que se trata de gerenciar en la pelota dominicana y sobre todo al campeón reinante, por lo que asegura que está listo para encarar la encomienda de “continuar el legado de excelencia” del conjunto escarlata.

Carlos Peña asume el desafío como nuevo gerente general de los Leones del Escogido

“Solamente hay una sola meta que nos colmará el deseo y es el ganar…el ganarlo todo”, manifestó.

Al ser entrevistado por El Nacional, sostuvo que la prioridad en este momento es asegurarse de que “todo el equipo de operaciones se encuentre en la misma página”, por lo que destaca que las conversaciones entre sí serán constantes.

Explica que para retener el título de campeón y lograr la corona 18, debe haber un planeamiento diario, pero que a su vez debe existir un enfoque en la misión principal, sabiendo que el margen de fallo de cada temporada en la pelota dominicana, es reducido.

“No hay espacio para jugar a tiempo largo. Las estadísticas y probabilidades a veces requieren de un tiempo largo y el margen de error aquí es muy pequeño”, refirió Peña.

Poner en práctica

Peña revela que desde hace un buen tiempo tuvo esa inquietud de trabajar en la parte de operaciones de una organización, para poner en práctica lo aprendido en el terreno y con sus análisis del juego.

“A medida que he ido creciendo, me he dado cuenta que con mis estudios hay muchísimas cosas que pueden favorecer a un jugador o a un equipo y por eso nació esa intriga de poder implementar las ideas o los conceptos que había aprendido”, puntualizó el ex toletero zurdo.

El dueño de la marca de cuadrangulares en una temporada para los Rays de Tampa Bay, con 46 en 2007, se mostró agradecido con la directiva del Escogido por el nombramiento, al señalar que ha recibido la oportunidad de poner en práctica lo aprendido.

“Ahora tengo esta oportunidad con una gran franquicia. Una organización de tantas historias y tradición”, indicó y a su vez agregó “cuando me llamaron para saber mi disponibilidad, inmediatamente me interesó y creo que hubo ese mutuo interés y fíjate, se pudo concretar”.

Valoró positivamente el estar rodeado en el departamento de operaciones rojo, por personas que han estado en la franquicia en los últimos años y que conocen muy bien a cada jugador y la filosofía del equipo, señalando que esto es clave para el buen funcionamiento.

Cintrón

Sobre el dirigente recién contratado Alex Cintrón, destacó que el boricua tiene toda la capacidad para llevar al Escogido a puerto seguro. Resaltó que Cintrón está preparado para el puesto y llevar las riendas del equipo.

“Fue una tremenda elección y desde el inicio su nombre se estuvo considerando por ser un gran candidato y finalmente lo pudimos contratar como nuestro dirigente”, adujo mientras mencionó los logros alcanzados por Cintrón en el béisbol puertorriqueño.

De inmediato

Peña adelantó que en las próximas horas comenzará a visitar a varios jugadores del Escogido que se encuentran en Grandes Ligas y en Ligas Menores.