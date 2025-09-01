Puerto Plata. – Con una gala cargada de emotividad y orgullo local, se celebró en LaLoLa Beach Club la edición 2025 de los Premios Juventud Awards Puerto Plata, un evento que reunió a líderes empresariales, profesionales, académicos, culturales y comunitarios para reconocer la excelencia y el aporte de más de 25 jóvenes y personalidades que inspiran a la República Dominicana.

La ceremonia fue encabezada por Aneury Pilar, creador de los galardones y referente en la organización de eventos de impacto, quien ha proyectado a Puerto Plata a nivel internacional con ferias como Expo Construcción y Puerto Plata Bridal.

Pilar destacó que la iniciativa busca visibilizar el esfuerzo de nuevas generaciones que impulsan el desarrollo del país.

Reconocimientos destacados

Entre los premiados se encuentran Carla Marie Durán Ramón, por mérito académico; Alexa del Rosario, ejecutiva empresarial del año; Francis Lizbeth Cruz Fermín, funcionaria pública del año; la Fundación Océano Limpio, por su labor ambiental; Ronald Santos Ventura, liderazgo en el sector asegurador; y LatinWok, emprendimiento gastronómico liderado por Noel, Evania y Abel Hernández Bergés.

El galardón también distinguió a Juan Yamil Musa por su compromiso social en el ámbito legal; al Atlántico Fútbol Club, con su gerente Arturo Heinsen, como institución deportiva del año; y a los doctores Josué Vásquez Peralta y Jonathan Rodríguez, por su impacto en salud.

Puedes leer: ‘Tiburón’ triunfa en su regreso: Éxito en taquilla tras 50 años

Otros reconocimientos recayeron en el Dr. Francisco Matos Ureña, en liderazgo en salud; y en los visionarios Enmanuel Gómez y Braulio Gómez, en arquitectura e ingeniería, respectivamente.

La lista de galardonados incluyó además a Pedro Leandro Almonte Sandoval, liderazgo en ingeniería civil; Rafael Silverio Cáceres, por su legado generacional en construcción; Juan Pablo Monsanto, en el sector inmobiliario; Sairy Reyes, en gestión de grandes marcas; Silvia Marie Rochitt Núñez, en turismo; Ian Lucas Schembri Sant, promesa en hotelería; Anidelfi Rolffot, ejecutiva bancaria; Anthony González, turismo complementario; Lorena Reyes Lama y Carlos Manuel Céspedes Mercado, inversionistas del año en gastronomía; y Leonardo Wehe, inversionista extranjero del año.

Los reconocimientos especiales recayeron en Bernardita Abbott de Finke, por liderazgo inspiracional femenino; la Sociedad Cultural Renovación, por su legado literario y cultural desde 1928; y el Ing. Guillermo Abbott Puig, por su trayectoria en el sector construcción. También fue exaltado Ramón Gabriel Aguilera, por su aporte al desarrollo de infraestructuras sostenibles en el país.

Personalidades y respaldo empresarial

La entrega de estatuillas contó con la participación de figuras como el alcalde Diomedes García (Roquelito), Birgitt Heinsen del Clúster Turístico, Sharon Mei de Amber Cove, Rigoberto Gómez de Taino Bay, así como representantes de Playa Dorada, el Centro Médico Bournigal, ASHONORTE y otros actores claves del sector turístico y empresarial.

El evento fue posible gracias al respaldo de instituciones y empresas como Banreservas, Brugal, Coca-Cola, La Isla Bonita, Centro Médico Bournigal, Grupo Terramh, Puerto Plata Electricidad, Macorix, entre otros patrocinadores.

La conducción estuvo a cargo de la comunicadora Anny Mariel Gómez (AMG Comunica), quien imprimió dinamismo y profesionalismo a la ceremonia.

Compromiso con la juventud

Al cerrar la gala, Aneury Pilar resaltó que los premios constituyen “un compromiso con la juventud y con el país, una plataforma que impulsa el talento y proyecta al mundo lo mejor de nuestra gente”.

Con esta edición, los Premios Juventud Awards Puerto Plata consolidan su misión de reconocer a quienes, desde distintos ámbitos, construyen un mejor presente y futuro para la República Dominicana.