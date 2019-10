El Camino: Un ejercicio de reflexión

El Camino representa el cierre o colofón de ‘BreakingBad’, una de las series más exitosas en la historia reciente de la televisión estadounidense.

Dicho lo anterior, de inmediato surgen entonces varias interrogantes, ¿Requería acaso ‘BreakingBad’ de una clausura? ¿Es esto una nueva serie, un nuevo capitulo o una secuela de aquella? ¿De que trata esta nueva incursión en el legado del inefable Walter White?.

Lo primero que debe decirse es que El Camino, una película de Netflix, escrita y dirigida por el creador de la serie que le precedió, Vince Gilligan, no era necesaria. ‘BreakingBad’ cerró su periplo por la televisión de manera firme y categórica en 2013 con la explosiva y violenta liberación de Jesse Pinkman en el ultimo capítulo de la producción.

Sin embargo, ello no significa que no pueda expanderse el horizonte y la perspectiva de lo allí planteado, si se hace de la manera correcta. El Camino, que toma su nombredel modelo de vehículo que facilita la huida de Jesse, pero que al mismo tiempo, encierra también un sentido metafórico, se queda a la mitad del trayecto, o para ser más preciso, un poco más allá.

Es por eso que,probablemente, el film no va a satisfacer las expectativas de muchos fans de la serie.

a película no tiene el humor negro y repentino, o las explosiones vulgares que adornaban al personaje de Jesse. Tampoco el cinismo que ocultaba la doble vida de Walter, y por supuesto, mucho menos la insólita violencia que caracterizaba a la serie.

Por lo tanto, El Camino es un ejercicio de reflexión que simboliza una de las varias posibilidades de lo que pudo haber pasado con Jesse a partir de su liberación. Esta es sólo una de tantas vertientes, como también pudo haberse desarrollado otro punto de vista sobre él, volviendo a su viejo oficio o en base una persecución policial por varias ciudades con diversas implicacionesrelativas a los carteles, antiguos socios, etc.

El film comienza justo donde terminó‘BreakingBad’, y nos presenta a un Jesse Pinkman (estupendo Aaron Paul), que se embarca en una frágil aventura de redención que a cada paso está solo a un ‘click’ de irse para el infierno. Gran trabajo del director Gilligan en su manejo del suspenso.