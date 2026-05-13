Santo Domingo.– Los restos del comentarista de farándula Melvin Alexander Vicente Ventura, conocido como Melvin TV, serán expuestos el jueves 14 de mayo en la Funeraria Blandino, ubicada en la avenida Abraham Lincoln, a partir de las 12:00 del mediodía, según informaron allegados y personal de la sucursal de Sabana Larga, en Santo Domingo Este.

La muerte del comunicador ha provocado múltiples reacciones en el mundo del entretenimiento y las plataformas digitales, donde colegas, artistas e influencers han expresado mensajes de pesar por su fallecimiento tras enfrentar complicaciones de salud relacionadas con cáncer de colon.

El empresario y comunicador Santiago Matías lamentó públicamente la partida de Melvin TV y escribió en redes sociales: “En paz descanse. Dios te tenga en su gloria. Te vamos a extrañar”.

También la comunicadora y creadora de contenido Mey Feliz “Fogón” reaccionó visiblemente afectada, asegurando entre lágrimas que su “corazón estaba destrozado” por la pérdida del comentarista.

Quizas te interese: Fallece el comunicador Melvin TV tras luchar contra el cáncer de colon

Por su parte, la humorista Cheddy García había mostrado respaldo al comunicador durante su proceso médico, visitándolo y solidarizándose con él en medio de su delicado estado de salud.

El nombre de Melvin TV también fue recordado por seguidores de espacios digitales y de entretenimiento urbano, debido a su paso por programas como Los Dueños del Circo y plataformas vinculadas a Alofoke Media Group, donde desarrolló una carrera caracterizada por comentarios directos y una conexión cercana con el público joven.

Durante los últimos meses, Melvin TV había solicitado ayuda económica para costear tratamientos médicos y medicamentos, situación que generó una ola de solidaridad entre figuras del espectáculo y usuarios en redes sociales.