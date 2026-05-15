Órgano y centro vital del país, late saludable. Fuente preferencial tradicional sostenedor económico. Con un clima tropical húmedo y seco, temperaturas elevadas y estables durante todo el año, promedio que ronda los 25°C a 27°C, siendo más caluroso entre mayo y octubre superando los 32°C y más fresco de noviembre a abril, según indican los registros históricos de las últimas dos décadas.

Características climatológicas de las últimas dos décadas. Calurosa generalmente de finales de mayo a mediados de octubre. Fresco de diciembre a marzo, donde las temperaturas son más agradables, aunque sigue siendo un clima tropical, en comparación con otras latitudes. La época más lluviosa se extiende de mayo a octubre, con un riesgo elevado de tormentas tropicales hacia el final de este período. Rodeada de montañas con preciosas y atractivas localidades veraniegas a pocos minutos, Jarabacoa, Jánico, San Víctor/Moca y San José de las Matas entre ellas.

Breve resumen que otorga la mejor calificación a Santiago para consagrarse como una urbe saludable para tratamientos a mediano y largo plazo a pacientes de cualquier sexo y edad. De hecho, esta ciudad ha ido adquiriendo una buena reputación en esa área, con la ventaja de estar ubicada estratégicamente en un eje geográfico que facilita su acceso desde todas las provincias del Cibao.

Propuesta reforzada en una oferta hotelera y gastronómica de primera calidad. A lo cual se suma el acervo folklorico e histórico del que la ciudad de los 30 Caballeros hace reserva y muestra con orgullo.

De ahí que la idea de hacer de Santiago el mayor centro de salud de la región sea mandatoria y factible. Fuentes de capital y disposición privada y pública para esta iniciativa, dado el gran impulso que ha tenido la Ciudad Corazón en estos últimos casi ocho años, con el respaldo gubernamental.

La participación del empresariado santiaguez no se ha quedado atrás con grandes inversiones y transformaciones industriales y comerciales que han marcado pautas al sector privado nacional. Y veremos, una vez más, que, en materia de salud, también Santiago es Santiago.