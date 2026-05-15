A más de cuatro meses de la captura del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, ese país continúa siendo la nación de la región con la mayor cantidad de emigrantes en América Latina y el Caribe.

Según el más reciente informe de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), alrededor de 6,9 millones de venezolanos residen actualmente en América Latina y el Caribe, principalmente en Colombia, Perú, Brasil, Chile y Ecuador.

El documento señala que aproximadamente 78,7 millones de migrantes internacionales viven en la región. Solo en 2024 se registraron 14,5 millones de desplazamientos internos, en su mayoría provocados por desastres naturales, mientras que los desplazamientos asociados a conflictos y violencia alcanzaron cerca de 1,5 millones de personas.

El informe, titulado “Prospectiva Estratégica Multipaís para América Latina y el Caribe 2025-2028”, analiza la evolución de las dinámicas migratorias e identifica las tendencias emergentes que influirán en los movimientos poblacionales durante los próximos años.

“No se trata de predecir el futuro, sino de prepararnos para distintos escenarios posibles”, afirmó Ana Durán Salvatierra, directora regional adjunta de la OIM para América Latina y el Caribe.

“En un entorno que cambia rápidamente, la anticipación es esencial para una gobernanza migratoria eficaz. La migración seguirá evolucionando. La pregunta clave es si reaccionamos demasiado tarde o si nos preparamos con antelación”, agregó.

Maduro fue capturado mediante la denominada Operación Resolución Absoluta, ejecutada por las autoridades de Estados Unidos, y trasladado al Metropolitan Detention Center (MDC), en Brooklyn, Nueva York, donde enfrenta cargos ante la justicia estadounidense.

No obstante, la OIM advierte que la migración en América Latina y el Caribe se está tornando cada vez más compleja y dinámica. Los desplazamientos ya no responden a patrones tradicionales, sino que son más diversos, multidireccionales y cambiantes, con nuevas rutas emergentes y una creciente presión sobre las zonas fronterizas y los centros urbanos.

El organismo identifica cinco factores que redefinirán la migración regional entre 2025 y 2028: la violencia vinculada al crimen organizado, los cambios económicos, las transformaciones en las políticas migratorias, el aumento de los retornos y deportaciones, y el impacto creciente de los riesgos climáticos.

El análisis se basa en ejercicios prospectivos realizados en siete países de la región y examina señales emergentes que permitirán comprender cómo podría evolucionar la movilidad humana en distintos contextos de América Latina y el Caribe.