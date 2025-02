No es cierto que las quejas de la población por los aumentos de los alimentos de la dieta diaria tengan motivaciones políticas, como aseguran sectores del gobierno, afirmó esta mañana el presidente del Consejo Dominicano de la Unidad Evangélica (CODUE), pastor Feliciano Lacen Custodio.

Informó que las quejas de la gente se justifica y pidió a los funcionarios del sector agropecuario acudir a los colmados y supermercados para que comprueben los constantes incremento de los precios en los artículos de p rimera necesidad.

“Pienso que los aumentos de precios de los alimentos de la dieta básica tienen que ser algo prioritario para el presidente de la presidente de la República porque lo que descontrola cualquier país es la inestabilidad de precio. He visto con mucha pasividad al Estado como si no le interesara la problemática que se está creando, y siempre quieren salir a responder y a decir que son voces políticas, pero cuando usted va a los barrios y va al supermercado se da cuenta que no es un asunto político, usted se da cuenta que hay un descontrol de precios”, sostuvo.

Añadió que “aquí no hay control, usted va a un colmado y en una calle se encontrará un mismo producto con tres precios diferente, pero de la misma manera usted al supermercado y compra hoy un producto, y cuando va a otro o al mismo supermercado al otro día se da cuenta que tiene precios varios, a eso hay que ponerle un control, no es solo un discurso”.

Recordó que en los gobiernos del fenecido expresidente Joaquín Balaguer iban inspectores de control de precio con una balanza a revisar “los pesos” de los colmados a ver si estaban bien y verificaban los precios también.

“Yo repito si algo inestabiliza un país y puede crear una poblada y situaciones es cuando la gente se encuentra acorralada y no tiene que comer ni darle a sus hijos”, señaló el presidente del Codue.

Agregó que “no es un secreto para nadie que hay una situación difícil en todos los niveles, se habla de varios productos, pero cuando usted va al supermercado y hace una revisión, están casi todos los productos que no se pueden comprar, y lamentablemente hay una élite que no sabe cuanto cuesta una libra de libra y un galón de aceite porque ellos no van a supermercado, ni lo compran, entonces lo que compramos todos los días, todas la semanas sabemos el desafío que nos está costando esto”.

El gobierno

El ministro de Industria y Comercio, Víctor Bisonó, dijo que se trata de una situación estacionaria y de regulación ante las importaciones. Afirmó que en el país hay suficiente arroz y que por lo tanto no hay rezones que hayan alzas ene l cereal.

Mientras el administrador del Banco Agrícola, Fernando Ramírez, atribuye aumentos a problema en la cadena de distribución de los alimentos.

Dijo que hay coincidencia en que no se justifica el aumento del precio del arroz.

Todo está caro

Todo está caro en colmados y supermercados, a pesar de que el Ministerio de Agricultura habla de que una libra de arroz cuesta 29 pesos, en cualquier colmado está sobre los 40. Lo propio ocurre con el precio de una libra de pollo se comercializa entre 115 y 65 pesos, para un aumento de hasta 50 pesos; el cerdo cuesta entre 80 y 135 pesos, la res hasta 190, para un aumento de hasta 40 pesos en lo que va del mes de este mes el bacalao que pasó de 130 hasta 210 pesos para un aumento de hasta 80 pesos. El precio de la chuleta pasó de 90 a 135 pesos la libra, aumentando 45 pesos. La cebolla roja pasó de 20 pesos hasta 44.