Una niña habría sido agredida con mordidas por otro menor dentro de un Centro de Atención Integral a la Primera Infancia (CAIPI) ubicado en el municipio de Neiba, provincia Bahoruco, según denunció la madre de la menor, identificada como Naidelin Ariza Trinidad.

Tras el hecho, el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI) informó que inició una investigación para esclarecer las circunstancias en que ocurrió el incidente dentro del centro infantil.

La entidad explicó que, por disposición de su Dirección Ejecutiva, fue puesto en marcha un proceso de levantamiento de información que incluye la revisión de las cámaras de seguridad del CAIPI y entrevistas al personal responsable del cuidado y atención de los niños involucrados.

El INAIPI indicó que el objetivo es determinar las medidas correspondientes ante este “lamentable incidente” que involucra a dos menores de edad.

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Asimismo, reiteró que la protección, el bienestar y la integridad física y emocional de los niños y niñas que reciben servicios en sus centros constituyen pilares fundamentales de su misión institucional, por lo que aseguró actuar con estricto apego a los protocolos de atención y protección infantil establecidos.

La institución señaló que ofrecerá una explicación detallada y transparente sobre el caso una vez concluyan las investigaciones y se emita un informe oficial sobre los hechos.