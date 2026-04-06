Santo Domingo.- El Centro de Operaciones de Emergencia (COE) aumentó este lunes a once las provincias en alerta, más el Distrito Nacional, debido al pronóstico sobre la continuación de los aguaceros para las próximas 48 horas.

Dos provincias figuran en “alerta amarilla” (San José de Ocoa y Monseñor Nouel), según el informe del Indomet.

Mientras, rige “alerta verde” para Santo Domingo, La Vega, San Cristóbal, Puerto Plata, La Altagracia, Santiago de los Caballeros, Dajabón, Santiago Rodríguez, Elías Piña, más el Distrito Nacional.

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Dichas precipitaciones son provocadas por una vaguada en altura, la cual se combinará con un sistema de baja presión a partir de este martes, para incrementar la nubosidad.

Los aguaceros tendrán carácter de moderados a fuertes y se concentrarán sobre las regiones este, norte y sur.

Meteorología también exhortó a los propietarios de embarcaciones de la costa norte a navegar con precaución, debido al oleaje anormal en el Atlántico.