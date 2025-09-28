Santo Domingo.– El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó que descontinuó la alerta verde en nueve provincias, manteniéndola únicamente en el Distrito Nacional, Santiago, Dajabón y Duarte, debido al riesgo de crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como posibles inundaciones urbanas.

El boletín de las 11:00 a.m. refleja una normalización gradual tras el paso de la vaguada que desbordó ríos, aisló comunidades y provocó la movilización de miles de personas.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Meteorología (Indomet), en horas de la tarde y primeras horas de la noche se esperan aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en provincias como Pedernales, Barahona, Independencia, Elías Piña, San Juan, Dajabón, Santiago Rodríguez, Santiago, Valverde, Monte Cristi, Espaillat y La Vega.

Leer:

La vaguada afectó a 5,615 personas desplazadas, 26 de ellas en albergues oficiales, además de 1,021 viviendas dañadas, dos destruidas, tres carreteras y tres puentes afectados, dejando incomunicadas 21 comunidades.