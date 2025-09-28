Actualidad

COE reduce alerta verde para 4 provincias tras daños por vaguada en RD

Santo Domingo.– El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó que descontinuó la alerta verde en nueve provincias, manteniéndola únicamente en el Distrito Nacional, Santiago, Dajabón y Duarte, debido al riesgo de crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como posibles inundaciones urbanas.

El boletín de las 11:00 a.m. refleja una normalización gradual tras el paso de la vaguada que desbordó ríos, aisló comunidades y provocó la movilización de miles de personas.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Meteorología (Indomet), en horas de la tarde y primeras horas de la noche se esperan aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en provincias como Pedernales, Barahona, Independencia, Elías Piña, San Juan, Dajabón, Santiago Rodríguez, Santiago, Valverde, Monte Cristi, Espaillat y La Vega.

Lluvias dañan carreteras, puentes y desplazan millares de personas

La vaguada afectó a 5,615 personas desplazadas, 26 de ellas en albergues oficiales, además de 1,021 viviendas dañadas, dos destruidas, tres carreteras y tres puentes afectados, dejando incomunicadas 21 comunidades.

