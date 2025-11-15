Condenan hombre a 20 años de prisión por violación sexual a una menor en La Vega 

SANTO DOMINGO .- Los jueces del Primer Tribunal Colegiado de La Vega condenaron a 20 años de prisión a un hombre encontrado culpable de violar sexualmente a una menor de edad.

El imputado Ramón Leonardo Fernández Peña (Leo) fue hallado culpable de violar sexualmente en diferentes ocasiones a la víctima, hoy adolescente de 13 años de edad, desde que ella tenía siete años, además de que la agredía físicamente, sustentado en el expediente instrumentado por la Fiscalía de La Vega.

El ahora condenado cometió los hechos en su casa y en otros lugares luego de invitarla a salir de compras y a establecimientos de venta de productos comestibles. Los últimos hechos ocurrieron en diferentes fechas del año 2018.

Conforme a lo establecido en el expediente acusatorio, el hombre cometía la violación luego de amenazar a la víctima, advirtiéndole que la mataría a ella y a su familia si contaba lo ocurrido.

El caso fue investigado por la Unidad de Atención Integral a Víctimas de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales de la Fiscalía de La Vega, luego de que fuera presentada la denuncia por familiares de la víctima.

Durante las pesquisas la menor de edad fue evaluada por personal del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), confirmándose los hechos.

La fiscal titular de La Vega, Aura Luz García Martínez, ponderó la imposición de la sentencia condenatoria a la pena máxima para esos casos como fue solicitado por el Ministerio Público.

El caso fue investigado por la procuradora fiscal Cristal Núñez. Mientras que la fiscal litigante Yamilka De La Cruz, representó al Ministerio Público en el juicio. Las juezas Carmen Miledys Sánchez, Lucrecia Rodríguez y Julissa Candelario, del

El Primer Tribunal Colegiado de La Vega, condenaron a Fernández Peña a cumplir la pena privativa de libertad en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) de La Vega, así como al pago de una multa de 200 mil al Estado dominicano y un millón a la víctima.